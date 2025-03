Educazione finanziaria e imprenditoriale, "EFFE Summer Camp 2025": aperte le iscrizioni a Milano e Bari

(Teleborsa) - Si sono aperte con una presentazione al Senato della Repubblica le iscrizioni ail primo campo estivo gratuito dedicato all'educazione finanziaria e all'imprenditoria femminile, che quest'anno si svolgerà in due sedi, Milano e Bari, con 60 posti per sede, riservati a studentesse di qualunque istituto secondario superiore, nate tra il 2007 e il 2009. Le due settimane di formazione si svolgeranno a Milano, presso l'Università di Milano-Bicocca, dal 9 al 14 giugno 2025 (60 posti) e a Bari, presso l'Università di Bari, dall'1 al 5 settembre (60 posti).è stato presentato il 19 marzo a Palazzo Madama su iniziativa della senatrice Giusy Versace, che interverrà anche all'apertura del Summer camp, il 9 giugno a Milano. "Abbiamo voluto ospitare questo evento per approfondire il ruolo dell'educazione finanziaria nell'empowerment femminile e per promuovere iniziative concrete volte a ridurre il divario di genere nel mondo economico e sociale", ha dichiarato l'onorevole Versace."Il Summer Camp è pensato per le adolescenti che in Italia, a tutt'oggi, manifestano un gap di alfabetizzazione finanziaria rispetto ai ragazzi, già a 15 anni. Il corso non è soltanto un'occasione di formazione, ma anche un passo concreto per favorire l'indipendenza economica e professionale delle giovani donne, aiutandole a sviluppare competenze chiave per il loro futuro. Un'opportunità di formazione imperdibile", sottolinea la professoressaAggiungeambassador di Obiettivo Effe e social Fidapa BPW Italy sezione di Monza e Brianza: "Mi sono subito innamorata di questo progetto, perché le ragazze ed i ragazzi sono il nostro futuro. Da imprenditrice conosco bene questo tema e per me sostenere questa iniziativa non è solo un dovere, ma anche una responsabilità che deve coinvolgere l'intero mondo associativo. Mi auguro che questo progetto possa diffondersi in tutta Italia. Da anni portiamo avanti attività nelle scuole per formare i giovani sulle differenze di genere e retributive, fornendo loro gli strumenti per riconoscere situazioni da cui stare lontani e valorizzare invece quelle positive, come questo camp".Il Summer Camp è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) e, forte dei dati del monitoraggio dell'anno scorso, quest'anno includerà anche un modulo sul public speaking. Lesono aperte fino a venerdì 11 aprile 2025. I posti disponibili sono limitati a 60 per Milano e 60 per Bari.EFFE Summer Camp rappresenta un'opportunità per le studentesse di acquisire competenze fondamentali in ambito finanziario e imprenditoriale, attraverso lezioni interattive, esercitazioni pratiche e testimonianze dirette di donne imprenditrici e professionisti del settore. EFFE Summer Camp camp fa parte diun progetto dell'Università di Milano-Bicocca nato nel 2023 per sostenere l'empowerment femminile e la cultura dell'educazione finanziaria tra le donne, con la collaborazione e il patrocinio di numerosi enti pubblici, privati e del terzo settore.