Educazione finanziaria e sport: BPER incontra giovanili dell’Inter

(Teleborsa) -– Official Banking Partner di Inter - a favore dell’educazione finanziaria delle nuove generazioni. Oggi, nella sala convegni di Villa Clerici, presso il TIM Youth Centre, quartier generale del Settore Giovanile dell’Inter, si è tenuto un doppio appuntamento rivolto ai giovani calciatori nerazzurri. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso Educational strutturato dal Club a beneficio di ragazze e ragazzi di tutto il Settore Giovanile.- spiega la nota - si è articolata con una prima sessione dedicata all’Under 20 (Primavera) e una seconda tranche di interventi per i ragazzii in un percorso semplice e concreto per capire come gestire il proprio denaro e poter organizzare al meglio risparmi e spese quotidiane. Illustrati anche concetti di base in materia di investimenti e pianificazione finanziaria, spiegati con esempi pratici legati alla loro vita di atleti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’illustrazione degli errori più frequenti in termini di gestione del denaro e su come evitarli, con un focus dedicato ai rischi più comuni e alle trappole finanziarie che possono colpire soprattutto i più giovani.Ospite d’eccezione l’ex nerazzurrooggi imprenditore, che ha risposto alle domande dei ragazzi sul percorso di gestione del proprio post-carriera sportiva e sulla sua esperienza di venture capitalist. Presente all’evento ancheDirettore del Settore Giovanile dell’Inter.dichiaraHead of ESG Strategy di BPER.