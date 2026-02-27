Milano 16:18
iVision Tech, la famiglia Fulchir vende azioni e scende al 58% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - iVision Tech, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha comunicato che il socio di maggioranza Effe Group ha effettuato la cessione di 178.500 azioni ordinarie. A seguito dell'operazione, la partecipazione detenuta da Effe Group risulta pari a 4.589.500 azioni ordinarie, rappresentative del 58,00% del capitale sociale e del 79,89% dei diritti di voto. Effe Group è riconducibile direttamente o indirettamente, per il tramite di Arcadia Investments, a Federico Fulchir ed Eva Fulchir.
