Milano Cortina 2026, Intesa Sanpaolo partner: tra i tedofori Bonassi e rappresentanti del terzo settore

(Teleborsa) -, Banking Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha partecipato anche al viaggio delladi una ragazza e un ragazzo assistiti da due enti del terzo settore con cui collabora a progetti di: durante il percorso a Venezia si sono alternati nel portare lper laLa Fiamma Paralimpica è stata accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville (Regno Unito), e dopo essere arrivata a Torino è partita per un viaggio di undici giorni attraverso l’Italia verso i Giochi Paralimpici Invernali che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026. Sonodella Fiamma Olimpica iniziato a Roma lo scorso 6 dicembre.Il sostegno e tutte le iniziative diriflettono i valori che guidano quotidianamente il Gruppo:. L’attenzione alle persone, al loro benessere e alle singole specificità, rappresenta un pilastro identitario dell’azienda, che si concretizza in pratiche quotidiane, cultura condivisa e azioni tangibili. Oltre alla visibilità dell’evento, l’impegno rafforza il legame con il territorio e promuove l’identità e l’eccellenza italiana nel mondo.Il Gruppo guidato da Carlo Messina collabora da tempo tramite, che: attraverso workshop, tirocini formativi e attività pratiche, il progetto favorisce lo sviluppo di competenze professionali e l’autonomia, promuovendo inclusione sociale e partecipazione attiva; con Fondazione Dynamo Camp, il Gruppo sostiene il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia, che offre gratuitamente periodi di vacanza e svago a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, garantendo percorsi di terapia ricreativa con staff formato e assistenza medica qualificata, contribuendo al diritto alla felicità di bambini e famiglie.Intesa Sanpaolo per le persone con disabilitàIl Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro inclusivo, con, formati in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che promuovono accomodamenti ragionevoli e valorizzano le competenze di tutti.L’impegno si estende attraverso programmi aziendali strutturati die con la diffusione di un linguaggio inclusivo grazie al documento "". L’attenzione della Banca è rivolta anche esternamente con progetti sull’accessibilità fisica e digitale di filiali, sportelli bancomat e sito web, oltre alla diffusione di una cultura del linguaggio inclusivo grazie al glossario "" disponibile sul sito del Gruppo. Inoltre, in occasione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Intesa Sanpaolo ha realizzatoquando si parla di sport e diversità attraverso esempi. Il video è realizzato sulla base delle linee guida sviluppate internamente negli anni.Intesa Sanpaolo considera loValorizzare il talento e il potenziale di ogni persona significa contribuire alla costruzione di una società più inclusiva. Per questo la Banca sostiene progetti che promuovono l’accesso allo sport e ne rafforzano la dimensione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità.• Trofeo della Mole 2.0: storico torneo di tennis in carrozzina ed evento internazionale di eccellenza;• Special Olympics World Winter Games Turin 2025: nel 2025 Intesa Sanpaolo è stata Presenting Partner;• Insuperabili Women e Scuole Calcio Insuperabili: dedicate a giovani atleti con disabilità;• Campioni di Vita: percorso itinerante con incontri tra giovani e campioni paralimpici;• Wheelchair Tennis: esibizione e prova di tennis in carrozzina alla Inalpi Arena durante le Nitto ATP Finals, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel;• Calcio Champagne: progetto di Olmoponte Santa Firmina per ragazzi con disabilità cognitive.Le attività culturali del Gruppo, tramite, sono progettate per essere accessibili e realizzate in collaborazione con realtà comeAttraverso Intesa Sanpaolo per il Sociale, il Fondo di Beneficenza, la Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico e partnership con enti del Terzo Settore – tra cui Fondazione TOG, Dynamo Camp, Cometa e Centro HPL – ilAnche l’Intesa Sanpaolo Innovation Center promuove un approccio di "", coinvolgendo persone con disabilità nei propri laboratori per sviluppare soluzioni accessibili "by design" in neuroscienze, intelligenza artificiale e robotica.A venti anni dalle straordinarie emozioni daiche avevano già visto Intesa Sanpaolo tra gli sponsor, la Banca guidata da Carlo Messina porta a Milano Cortina 2026 il proprio contributo con diverse iniziative che coinvolgono i clienti e le persone del Gruppo. Le, Cortina 1956, curata da Aldo Grasso. Le foto documentano il clima che si respirava intorno agli eventi sportivi a quel tempo, offrendo una lettura originale dei primi anni del boom economico. Un ponte fra passato e futuro di cui si conservano molti materiali all’interno dell’Archivio Storico del Gruppo.Intesa Sanpaolo è anche protagonista di, il programma di education di Milano Cortina 2026, a cui contribuirà con le proposte di educazione finanziaria del Museo del Risparmio.Inoltre:• il supporto al Viaggio della Fiamma Olimpica e di quella Paralimpica, che vedono circa 250 persone di Intesa Sanpaolo come tedofori, tra cui il top management,• il coinvolgimento del personale tra i volontari sui siti di gara,• la personalizzazione di sedi e filiali lungo il Viaggio della Fiamma nei territori,• la rafforzata partnership con Visa come Preferred Issuing Bank Partner in Italia.Con questa iniziativa,, riconoscendo nei suoi valori – lealtà, rispetto delle regole, disciplina e merito – principi profondamente affini alla cultura d’impresa del Gruppo.