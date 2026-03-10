Unicredit: al via terza edizione del Camp "Imprenditori #GenNext: Dai il via alla tua start-up di successo".

UniCredit

(Teleborsa) -inaugura a Torino la, un progetto che si conferma un modello unico in Italia grazie alla collaborazione strutturale tra banca, università e mondo delle imprese.Quest'anno l'iniziativa è realizzata con Enter Academy, la nuova Fondazione ETS creata dal Club Degli Investitori e supportata dai partner istituzionali Fondazione Compagnia di San paolo e Fondazione CRT.Dal, provenienti da otto atenei del Nord-Ovest, parteciperanno ad un, con l'obiettivo di acquisire competenze pratiche per sviluppare e portare sul mercato la propria idea imprenditoriale.Durante il corso, i partecipanti approfondiranno i principali aspetti legati alla creazione e gestione di una start-up: dal fund raising alla gestione dei brevetti, dalla definizione del modello di business alle strategie di marketing. Il programma prevede workshop, testimonianze dirette e momenti di confronto con founder, manager e professionisti del settore, offrendo un'immersione concreta nei primi passi necessari per trasformare un'idea in un'impresa di successo."Con #GenNext continuiamo a investire nei giovani e nel loro futuro. Il successo delle precedenti edizioni conferma quanto sia importante offrire loro strumenti concreti per crescere, sia come imprenditori sia come protagonisti di una società in continua evoluzione. Questo impegno si affianca al piano di assunzioni che abbiamo lanciato su tutto il territorio nazionale, e che ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra rete commerciale. Siamo inoltre orgogliosi di aver contribuito a creare, qui a Torino, un ecosistema in cui imprenditori, università e banca collaborano fianco a fianco per promuovere innovazione e progresso" - affermaL'iniziativa è stata realizzata e organizzata da UniCredit, con Enter Academy e la partecipazione di otto università del Nord-ovest: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università di Genova, Università del Piemonte Orientale, ESCP Business School, IED, IAAD e Università di Scienze Gastronomiche.Saranno invece partner dell'iniziativa: Confindustria Piemonte, CCIAA Torino, CCIAA Genova ed Unioncamere Piemonte.afferma: "Spesso ci siamo fatti la domanda: imprenditori si nasce o si diventa? Le vocazioni imprenditoriali si stanno diffondendo sempre di più a partire dalle scuole superiori, ma per diventare veri imprenditori occorre che i giovani "founder "imparino a sviluppare le proprie idee nell'ottica della sostenibilità, anche economica, del loro progetto. Il corso è una risposta concreta, unica ed innovativa a queste necessità". Con Enter Academy daremo supporto ai ragazzi non soltanto durante il camp ma facendoli entrare in una community che li supporterà attraverso mentoring e iniziative per rafforzare le loro connessioni e il loro percorso di crescita. Siamo contenti che lo si possa fare grazie ai nostri partner e mettendo a sistema tutte le forze che il territorio può esprimere.Il corso durerà 4 giornate, coinvolgerà circa 250 ragazzi e si svolgerà presso l'UniCredit University. I founder diventeranno docenti per un giorno, portando le loro esperienze dirette e insegnando agli studenti come affrontare le sfide dell'imprenditorialità.Il primo giorno, il, con speaker d'eccezione tra cui: Luca Rossettini di D-Orbit, Antonio Graziano di Rigenera, Chiara Ercole di Saclà e Luisa Sala e Lara Rocchietti di Lalù.Ilinterverranno Mauro Musarra di Algor, R. Bertolino di Rigeneration, Valentina Vecchia di IdraWater e Massimiliano Curto di WeTechnology.Ilparleranno Paola Allamano di Waterview, Nicolò Petrone di 1000Farmacie e Yi Alex Wang, founder di Team Hmble.L'ultimo giorno, il, verrà simulato un pitch di raccolta fondi dove saranno presenti start-up in fase preseed e business angels reali.Alla conclusione del percorso, i partecipanti riceveranno un Open Badge distintivo che attesterà le competenze acquisite, un elemento innovativo che aggiunge ulteriore valore a questa esperienza formativa.