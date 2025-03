Unimpresa, Incentivi regionali per start-up: successo nella creazione di imprese

(Teleborsa) - Glihanno stimolato la nascita di nuove imprese, ma quelle finanziate hanno registrato una crescita economica più lenta rispetto a quelle nate senza sostegno pubblico.Secondo l'analisi delil programma lanciato nelha finanziato 134 progetti su 270 domande,. Il 96% delle start-up finanziate è effettivamente nato, rispetto al 27% di quelle non finanziate. In particolare, il 52% delle imprese beneficiarie non sarebbe nato senza il sostegno pubblico. Il costo medio per ogni nuova impresa creata è stato di 210mila euro, con circa 60 nuovi posti di lavoro generati direttamente dal programma.Nonostante il successo iniziale, le start-up finanziate hanno mostrato unun numero di dipendenti inferiore di 0,7 unità e asset più bassi di 115mila euro rispetto a quelle non finanziate. Il tasso di sopravvivenza, però, è risultato simile: dopo due anni, il 90% delle start-up finanziate era ancora attivo, contro il 92% delle non finanziate; dopo cinque anni, il tasso è stato del 72% contro il 73%. L’impatto sull’innovazione è stato limitato, con un numero di brevetti registrati simile tra i due gruppi. Tuttavia, le imprese finanziate hanno avuto maggiore accesso a ulteriori fondi pubblici: il 25% ha ricevuto nuovi contributi nei cinque anni successivi, rispetto a meno del 10% delle start-up non finanziate.Il programma ha avuto successo nel favorire la creazione di imprese, ma la crescita limitata delle aziende finanziate è legata alla propensione degli enti pubblici a selezionare progetti meno rischiosi e, di conseguenza, meno ambiziosi."La politica ha avuto successo nell’aumentare il numero di nuove start-up innovative e nel garantire una sopravvivenza nel medio periodo simile a quella di imprese nate senza incentivi. Tuttavia, lPer aumentare l’impatto economico e occupazionale della politica, potrebbero essere modificati i criteri di selezione, premiando progetti più ambiziosi e a maggiore rischio. Risorse pubbliche possono essere complementari a finanziamenti privati, ma, per ottenere effetti duraturi, questo tandem di fondi dovrebbe essere integrato con strategie di sostegno post-avvio e incentivi alla crescita", commenta ilIl Centro studi di Unimpresa, utilizzando dati dellaha analizzato una politica regionale della Regione Lazio, avviata nel 2012, per sostenere la nascita di start-up innovative tramite contributi pubblici diretti. Il programma prevedeva finanziamenti tra 35mila e 150mila euro per progetto, coprendo fino all’80% dei costi ammissibili, tra cui spese di avvio, investimenti e personale, con un budget complessivo di 14 milioni di euro. L’iniziativa era destinata ad accademici, ricercatori, giovani laureati in ambito scientifico e titolari di borse di studio.Tra agosto 2012 e giugno 2013 sono state presentate 307 domande, di cui 270 ammesse alla valutazione: 134 progetti sono stati finanziati e 136 esclusi. Il programma: il 96% dei progetti finanziati ha portato alla nascita di un’impresa, contro solo il 27% dei progetti non finanziati. In termini assoluti, il 52% delle imprese finanziate (67 in totale) non sarebbe nato senza il supporto pubblico.Tuttavia,. Il loro fatturato medio è stato inferiore di circa 130mila euro, il numero di dipendenti inferiore di 0,7 unità e il patrimonio netto più basso di circa 115mila euro. La principale causa di questa differenza è stata una minore presenza di 'high-growth firms' tra le start-up finanziate. I progetti selezionati tendevano a essere meno ambiziosi rispetto a quelli che hanno ottenuto finanziamenti privati, suggerendo che la selezione pubblica abbia privilegiato progetti a basso rischio, limitandone così il potenziale di crescita.Nonostante la crescita più lenta, la capacità di sopravvivenza delle start-up finanziate è risultata simile a quella delle altre. Dopo due anni,Dopo cinque anni, il tasso di sopravvivenza è stato rispettivamente del 72% e del 73%. Questo dimostra che il programma ha favorito la nascita di imprese solide e in grado di mantenersi sul mercato, sebbene con performance economiche più contenute.L’impatto sull’innovazione è stato modesto: ilTuttavia, le imprese sostenute hanno avuto maggiore accesso a ulteriori fondi pubblici: il 25% ha ricevuto nuovi finanziamenti nei cinque anni successivi, rispetto a meno del 10% delle non finanziate. Questo effetto è attribuibile al cosiddetto 'effetto reputazione', che ha reso le start-up finanziate più credibili agli occhi degli enti pubblici, facilitando così l’accesso a nuovi capitali.Il programma ha generato laSono stati creati circa 60 nuovi posti di lavoro, con una media di 0,9 dipendenti per impresa e un costo medio per posto di lavoro di circa 234mila euro. Il valore aggiunto medio annuo generato dalle start-up finanziate è stato di circa 25.600 euro per impresa, per un totale di circa 1,7 milioni di euro all’anno. Di conseguenza, per recuperare i costi del programma sarebbero necessari circa otto anni di attività – o dodici anni, considerando che il 30% delle imprese non sopravvive oltre i cinque anni.