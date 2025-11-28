FILA, Intesa alza target price: acquisto di Seven strategico per rilanciare la crescita

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 16,1 euro
per azione (dai precedenti 14,2 euro) il target price
su FILA
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 70%.
Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre 2025
sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative e apprezzano la resilienza del margine EBITDA rettificato
, trainata dalla riorganizzazione in corso, dal controllo dei costi e dall'ottimizzazione delle attività operative.
Considerano l'acquisizione di Seven
una leva strategica per rilanciare la crescita di FILA in Italia e non solo.
Ritengono il progetto strategicamente valido, con DOMS che offre ulteriori opportunità di fatturato e potenziali sinergie di costo per Seven. Dal punto di vista finanziario, l'operazione è ben strutturata.
"Confermiamo la nostra valutazione positiva sul titolo, poiché riteniamo che l'acquisizione di Seven rafforzerà la leadership di FILA - si legge nella ricerca - FILA può sfruttare la sua struttura flessibile della supply chain e l'elevata resilienza per resistere a scenari macroeconomici difficili
. Sottolineiamo che, se escludiamo dall'attuale capitalizzazione di mercato di FILA la partecipazione del 26,01% che detiene in DOMS, FILA verrebbe scambiata a circa 2x 2025E EV/EBITDA".