Lindbergh, KT&Partners incrementa fair value e conferma Hold

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato a 8,40 euro
per azione (dai precedenti 6,44 euro) il fair value
su Lindbergh
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando la raccomandazione "Hold".
Gli analisti ricordano che Lindbergh ha generato
un fatturato consolidato di 22,9 milioni di euro nei primi nove mesi
del 2025, con il contributo del 44,1% della divisione HVAC, che ha rappresentato la maggiore voce di business
. Network Management (40,4%) ha generato 9,3 milioni di euro, con una performance trimestrale stabile di 3,1 milioni di euro a trimestre. Waste Management (14,5%) ha contribuito con 3,3 milioni di euro, con il terzo trimestre del 2025 (1,0 milioni di euro) che ha riflesso il rallentamento stagionale del settore industriale di agosto. I ricavi del settore HVAC (44,1%) hanno raggiunto i 10,1 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, a dimostrazione della stagionalità, con picchi nel secondo trimestre trainati dalla domanda di raffreddamento estivo.
Il 13 novembre, Lindbergh ha acquisito
la divisione rifiuti industriali di SDS Service
a Milano per 1,20 milioni di euro (0,45 milioni di euro in anticipo, restante fino al 27 giugno). Le attività acquisite hanno generato 1,6 milioni di euro di ricavi e 0,25 milioni di euro di EBITDA nell'esercizio 2024 (margine di circa il 16%) e includono contratti con clienti/fornitori, 10 dipendenti, veicoli, attrezzature e autorizzazioni critiche per il trattamento dei rifiuti. L'operazione consente sinergie internalizzando i flussi di rifiuti precedentemente esternalizzati e creando un hub regionale
per la raccolta periferica, riducendo i costi di trasporto e movimentazione di terze parti. Ulteriori 0,55 milioni di euro sono stanziati entro il 26 febbraio per l'acquisto dello stabilimento lombardo essenziale per le operazioni, che detiene le autorizzazioni per il recupero dei rifiuti della Città Metropolitana di Milano.
Le stime di KT&Partners per l'esercizio 2025 rimangono invariate, supportate da risultati dei primi 9 mesi del 2025 in linea con le aspettative. Le proiezioni per gli esercizi 2026-2028 sono aggiornate per incorporare la business unit SDS Service e Alpiclima (HVAC). SDS aggiunge 1,6 milioni di euro ai ricavi della divisione Waste Management per l'esercizio 2026 e aumenta le previsioni per l'esercizio 2026 della divisione a 6,6 milioni di euro (+27% rispetto alla precedente versione); Alpiclima contribuisce per circa 8 milioni di euro ai ricavi HVAC del 2026. I ricavi del Gruppo sono ora previsti a 48,6 milioni di euro nel 2026 (+15% rispetto alla precedente stima). La stima dell'indebitamento netto per il 2026 aumenta a 7,5 milioni di euro
(rispetto ai 5,9 milioni di euro precedenti), riflettendo sia le due acquisizioni sia la nuova stima del cash flow M&A (4,6 milioni di euro per gli impegni esistenti più 1,2 milioni di euro per le nuove acquisizioni HVAC previste a 4 volte l'EBITDA con un pagamento anticipato di un terzo, in linea con i trend storici), parzialmente compensata da incassi di 700.000 euro derivanti dalla cessione in Francia.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)