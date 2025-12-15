Ecosuntek rafforza il portafoglio agri-voltaico: approvati investimenti per 35 MWp

Ecosuntek

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato una serie di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni in società di progetto titolari di autorizzazioni per la realizzazione di impianti agri-voltaici per complessivi, attraverso le controllateedIn particolare, Enrit acquisirà da una parte correlata partecipazioni in tre SPV proprietarie di autorizzazioni per circa 15 MWp in, per un valore complessivo di circa, determinato applicando un multiplo di 200 mila euro per MWp, in linea con i prezzi di mercato del settore. Lerientrano tra i progetti ammessi alle aste del GSE nell’ambito del, che prevede contributi a fondo perduto fino al 40% e tariffe incentivanti ventennali.Parallelamente, la controllata Enrit Agri 1 acquisirà da Sinergia Group il 100% di, titolare di autorizzazioni per ulteriori 19,59 MWp, per un valore complessivo di circa, comprensivo degli anticipi già sostenuti per connessioni e disponibilità dei terreni.Le operazioni, qualificate come di maggiore rilevanza, prevedono anche l’accollo die lasoci da parte di Ecosuntek a favore delle controllate, al fine di supportarne la fase di sviluppo.A seguito di tali acquisizioni, ladi proprietà del Gruppo Ecosuntek è destinata a crescere da 17 MWp a circa 52 MWp, accelerando lo sviluppo della business unit Power Generation e rafforzando il posizionamento del gruppo nel settore delle energie rinnovabili.