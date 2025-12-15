Ecosuntek rafforza il portafoglio agri-voltaico: approvati investimenti per 35 MWp

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek
ha approvato una serie di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni in società di progetto titolari di autorizzazioni per la realizzazione di impianti agri-voltaici per complessivi 35 MWp
, attraverso le controllate Enrit
ed Enrit Agri 1
.
In particolare, Enrit acquisirà da una parte correlata partecipazioni in tre SPV proprietarie di autorizzazioni per circa 15 MWp in Calabria
, per un valore complessivo di circa 4,05 milioni di euro
, determinato applicando un multiplo di 200 mila euro per MWp, in linea con i prezzi di mercato del settore. Le autorizzazioni
rientrano tra i progetti ammessi alle aste del GSE nell’ambito del Decreto Agrivoltaico
, che prevede contributi a fondo perduto fino al 40% e tariffe incentivanti ventennali.
Parallelamente, la controllata Enrit Agri 1 acquisirà da Sinergia Group il 100% di Deaway
, titolare di autorizzazioni per ulteriori 19,59 MWp, per un valore complessivo di circa 4,84 milioni di euro
, comprensivo degli anticipi già sostenuti per connessioni e disponibilità dei terreni.
Le operazioni, qualificate come di maggiore rilevanza, prevedono anche l’accollo di debiti commerciali
e la concessione di finanziamenti
soci da parte di Ecosuntek a favore delle controllate, al fine di supportarne la fase di sviluppo.
A seguito di tali acquisizioni, la potenza installata
di proprietà del Gruppo Ecosuntek è destinata a crescere da 17 MWp a circa 52 MWp, accelerando lo sviluppo della business unit Power Generation e rafforzando il posizionamento del gruppo nel settore delle energie rinnovabili.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)