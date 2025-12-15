Milano 16:54
Ecosuntek rafforza il portafoglio agri-voltaico: approvati investimenti per 35 MWp
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek ha approvato una serie di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni in società di progetto titolari di autorizzazioni per la realizzazione di impianti agri-voltaici per complessivi 35 MWp, attraverso le controllate Enrit ed Enrit Agri 1.

In particolare, Enrit acquisirà da una parte correlata partecipazioni in tre SPV proprietarie di autorizzazioni per circa 15 MWp in Calabria, per un valore complessivo di circa 4,05 milioni di euro, determinato applicando un multiplo di 200 mila euro per MWp, in linea con i prezzi di mercato del settore. Le autorizzazioni rientrano tra i progetti ammessi alle aste del GSE nell’ambito del Decreto Agrivoltaico, che prevede contributi a fondo perduto fino al 40% e tariffe incentivanti ventennali.

Parallelamente, la controllata Enrit Agri 1 acquisirà da Sinergia Group il 100% di Deaway, titolare di autorizzazioni per ulteriori 19,59 MWp, per un valore complessivo di circa 4,84 milioni di euro, comprensivo degli anticipi già sostenuti per connessioni e disponibilità dei terreni.

Le operazioni, qualificate come di maggiore rilevanza, prevedono anche l’accollo di debiti commerciali e la concessione di finanziamenti soci da parte di Ecosuntek a favore delle controllate, al fine di supportarne la fase di sviluppo.

A seguito di tali acquisizioni, la potenza installata di proprietà del Gruppo Ecosuntek è destinata a crescere da 17 MWp a circa 52 MWp, accelerando lo sviluppo della business unit Power Generation e rafforzando il posizionamento del gruppo nel settore delle energie rinnovabili.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
