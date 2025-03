Intenzioni d'acquisto ai massimi da 12 mesi (+9% a marzo): traina l'auto

(Teleborsa) - L'ha rilevato unaper i prossimi tre mesi dell'8,9%. Era da marzo 2024 che la propensione all'acquisto non raggiungeva questi livelli. Una ripresa sostenuta, nell'ultimo mese, in particolare dalla."In un quadro che resta di incertezza e preoccupazione – ha commentato– aumenta sensibilmente la propensione al consumo per il futuro a breve termine: l'86% degli intervistati dichiara di avere almeno un progetto d'acquisto e sale al punto più alto da 12 mesi la percentuale (14,6%) di chi sta valutando l'acquisto di un'auto nuova".Se l'andamento delle intenzioni d'acquisto è variabile negli ultimi mesi, il livello di preoccupazione delle famiglie resta, invece, stabile con inflazione e potere d'acquisto sempre in cima ai pensieri negativi per oltre 6 italiani su 10, come rilevato dall'Osservatorio Findomestic. Il 73% del campione intervistato percepisce prezzi in crescita e la situazione economica resta problematica per 4 famiglie su 10."Nonostante il contesto – ha aggiunto Bardazzi – salgono al 29% i consumatori convinti che quello attuale sia un momento propizio per effettuare acquisti importanti e le famiglie sembrano recuperare la voglia di fare progetti e investire sul proprio futuro, un elemento che deve essere sostenuto e che si riflette nel rialzo delle intenzioni d'acquisto per i prossimi tre mesi".Nell'ultimo mese le intenzioni d'acquisto di impianti di isolamento termico sono aumentate del 23,5%, l'incremento più marcato registrato a marzo tra tutte le categorie merceologiche monitorate dall'Osservatorio Findomestic di marzo. All'interno del settore dell'efficienza energetica per la casa cresce la propensione all'acquisto anche di caldaie a condensazione (+9,4%), ristrutturazioni (+8,2%), impianti fotovoltaici (+6%), pompe di calore (+5,9%) e infissi (+0,9%). In crescita anche il numero di italiani che sta pensando alla sostituzione dell'auto: si guarda principalmente al nuovo (+18% di propensione all'acquisto) che tocca i livelli massimi da un anno a questa parte mentre l'usato risulta sostanzialmente stabile (+0,4%). Andamento opposto per le due ruote, tra i pochi settori in negativo a marzo: -19,2% per i motoveicoli, -10,5% per le e-bike, -24,2% per i monopattini elettrici. Il comparto tecnologico viaggia, invece, a due velocità diviso tra segmenti in positivo come i tablet (+15,5%), gli smartphone (+11,8%) e le TV (+7,5%), altri in stallo come i PC (-0,7%) e altri ancora in caduta come le fotocamere (-18%). La primavera e l'avvicinarsi dell'estate sostengono la voglia di concedersi un viaggio (+3,2%) e la propensione ad acquistare attrezzature per lo sport (+11,1%) e per il fai da-te (+11,8). Per quanto riguarda la casa, infine, crescono per il secondo mese consecutivo le intenzioni di acquistare mobili (+9,8%). In positivo anche piccoli (+2,8%) e grandi elettrodomestici (+15,7%).