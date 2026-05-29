Istat Aprile 2026 Extra UE, Zoppas (ICE): "Con aprile 2026 volata dell'export sull'anno precedente"

(Teleborsa) - "Ad aprile 2026 l’export italiano verso i mercati extra Ue registra una marcata accelerazione su base annua (+11,3% rispetto ad aprile 2025), consolidando il recupero già emerso nei mesi precedenti. A sostenere la crescita sono i beni intermedi (+22,0%), insieme alla buona dinamica dei beni strumentali (+11,1%)". Lo ha dichiarato il Presidente di ICE, Matteo Zoppas, commentando i dati Istat Commercio estero extra UE - Aprile 2026.



"Sul piano geografico, si conferma particolarmente positiva la performance verso la Svizzera (+39,4%) per effetto delle vendite dei metalli preziosi. Stupiscono la Cina (+36,0%) e contro le aspettative la crescita degli Usa (+12,1%) nonostante dazi e cambio euro-dollaro. Bene i Paesi OPEC (+19,3%). Crescono inoltre mercati ad alto potenziale come l’India (+11,6%) e l’area Oceania e altri territori (+7,1%), l’Africa settentrionale (+54,9%) a altri paesi africani (+35,2%), tutti Paesi a cui è stato rivolto il lavoro del Premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Affari Eteri Antonio Tajani nel solco della Diplomazia della crescita. Se difficoltà e criticità vengono superate è anche per un ingente sforzo dell’impresa e del sistema paese che non si legge nei numeri. Segnali incoraggianti arrivano anche dal Mercosur (+6,0%), che torna in territorio positivo dopo le flessioni dei mesi precedenti. Si modera ad aprile la flessione sul Medio Oriente (-6,9%, era stata di oltre il 50% a marzo)", conclude Zoppas.



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