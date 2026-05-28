Milano 16:18
49.842 +0,53%
Nasdaq 16:18
30.053 +0,26%
Dow Jones 16:18
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Londra 16:18
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Francoforte 16:18
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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in aprile

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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in aprile
USA, Ordini beni durevoli in aprile su base mensile (MoM) +7,9%, in aumento rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +4%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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