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/ USA, Ordini beni durevoli (MoM) in aprile
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in aprile
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28 maggio 2026 - 14.55
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Ordini beni durevoli in aprile su base mensile (MoM) +7,9%
, in aumento rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +4%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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