CoinShares, ingresso di Matteo Stivanello come Responsabile Italia e Canton Ticino

(Teleborsa) - CoinShares
, il principale gestore patrimoniale europeo specializzato in asset digitali, ha rafforzato la presenza sul mercato italiano con la nomina di Matteo Stivanello a Responsabile Italia e Canton Ticino
.
Stivanello vanta un'esperienza nell'asset management presso Fidelity a Milano
, dove ha maturato una competenza nelle dinamiche commerciali dei fondi di investimento e degli ETP/ETF, collaborando con alcuni degli operatori principali del risparmio gestito italiano. Successivamente, ha ricoperto ruoli nella consulenza agli investimenti, rafforzando ulteriormente la comprensione delle esigenze dei clienti sia nel segmento istituzionale sia in quello del wealth management.
Il suo ingresso "riflette la priorità strategica che l'Italia
- un mercato che sta emergendo come chiave, in Europa, per l'adozione degli asset digitali da parte degli investitori istituzionali - sta progressivamente ricoprendo per CoinShares
, nonché l'impegno del gruppo a consolidare una presenza dedicata in tutti quei Paesi nei quali la domanda di un accesso regolamentato e professionale agli asset digitali è in forte crescita", si legge in una nota.
"Sono entusiasta di entrare a far parte di CoinShares in una fase di così importante evoluzione e nel contesto di un mercato dei digital asset sempre più dinamico - ha dichiarato Matteo Stivanello - Il mio obiettivo sarà quello di supportare gli investitori istituzionali
nell'accesso a soluzioni regolamentate e di alto profilo, cogliendo le opportunità offerte dal loro crescente interesse verso gli asset digitali e dal potenziale del contesto italiano, che si sta dimostrando sempre più vivace e attento".
Il consolidamento sul mercato italiano si inserisce in un momento significativo dello sviluppo di CoinShares
che, lo scorso luglio, si è attestato come primo asset manager dell'Europa continentale a ricevere l'autorizzazione MiCAR, diventando l'unico operatore continentale a detenere contemporaneamente tre licenze regolamentari (AIFM, MIFID e MiCAR). Il gruppo, inoltre, ha recentemente annunciato
la fusione da 1,2 miliardi di dollari con Vine Hill Capital Investment
che porterà CoinShares alla quotazione sul Nasdaq.(Foto: Kanchanara on Unsplash)