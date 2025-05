Assicura (Gruppo Cassa Centrale) prosegue nella crescita e approva il bilancio 2024

(Teleborsa) -– società controllata al 100% daCapogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo.I numeri dichiudendo l’esercizio 2024 con un utile che sfiora gli 8 milioni di Euro, in aumento +21% rispetto ai 6,6 milioni di fine 2023, cui si aggiunge l’utile generato dalla controllata Assicura Broker pari a 1,56 milioni di Euro (+45,6% rispetto ai 1,07 milioni del 2023).sia in termini di nuova produzione sia di mantenimento del portafoglio in essere, al netto dei riscatti dei prodotti d’investimento, ha determinato per Assicura Agenzia una crescita del portafoglio del +4% che ha sfiorato le 820 mila polizze per 8,24 miliardi di Euro di premi gestiti al 31 dicembre 2024, dei quali 1.098 milioni di Euro di pertinenza della previdenza complementare, oltre 6,7 miliardi di Euro del comparto Vita finanziario e circa 440 milioni di Euro del comparto protection, cresciuto complessivamente del +17% (nello specifico, +14% rami elementari, +25% RC auto, +12% CPI, +18% TCM).In particolare,della crescente esposizione ai rischi, diversificati in funzione del ciclo di vita, generati da cambiamenti climatici, crisi geopolitiche, evoluzione demografica e andamenti dei tassi, e nell’individuazione degli strumenti di protezione e pianificazione più idonei, abbiamo introdotto un innovativo servizio di check up assicurativo.L’attenzione posta nella. Da rilevare, inoltre, l’importante crescita (+17%) delle polizze alle PMI, comparto caratterizzato ancora da una profonda sottoassicurazione, per un volume di premi che supera i due milioni di Euro ma che vedranno un’importante crescita nel 2025 per effetto dell’obbligatorietà per tutte le imprese di attivare una copertura contro i rischi derivanti dalle catastrofi naturali, per le quali abbiamo realizzato polizze specifiche capaci di soddisfare i requisiti normativi e tutelare al meglio le aziende da eventi naturali, completando l’offerta già attiva per la tutela dei principali rischi aziendali, per i fondi pensione ed i servizi di welfare a favore dei dipendenti.che continua l’attività di allineamento ed efficientamento delle coperture assicurative a favore delle banche affiliate e clienti. Relativamente all’area aziende, grazie anche all’attivazione di interessanti convenzioni con condizioni normative ed economiche molto vantaggiose aventi ad oggetto l’assicurazione della Responsabilità civile degli Amministratori, i Cyber risk, la tutela legale e i crediti commerciali, sono cresciute sensibilmente il numero e le dimensioni delle imprese clienti.Complessivamente, nel corso del 2024, Assicura Broker ha registrato un incremento dei premi intermediati il cui montante ha superato la soglia dei 35,7 milioni di Euro, portando l’utile netto a 1,56 milioni di Euro (+45,6% rispetto al 2023).“Il consolidamento delle relazioni con le Banche aderenti e le Compagnie del Gruppo Assimoco, ha contribuito a raggiungere risultati positivi, con andamenti più favorevoli rispetto al mercato nazionale – ha commentato il– Grazie all’unanime condivisione dell’importanza strategica del comparto bancassicurativo, proseguiamo il nostro percorso di crescita in maniera sostenibile, in modo da soddisfare sempre più professionalmente le esigenze in continua e rapida evoluzione delle Comunità locali, dalle famiglie alle imprese”.“Forti della spinta innovativa che da sempre ci contraddistingue e dei crescenti risultati raggiunti negli ultimi anni, siamo impegnati in un percorso di costante efficientamento e miglioramento dell’offerta destinata ai soci e clienti delle Banche affiliate del Gruppo Cassa Centrale – ha aggiunto– attraverso la capacità di relazione che ci caratterizza e dotati di servizi e prodotti fortemente distintivi riteniamo di poter ulteriormente rafforzare il nostro contributo alla sensibilizzazione assicurativa e previdenziale nelle Comunità in cui siamo insediati, svolgendo un ruolo di elevata rilevanza sociale insito nel DNA del credito cooperativo”.