Enel, gli analisti promuovono l'acquisizione "green" in Germania del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo

Enel

(Teleborsa) - Broker e banche d’affari giudicano positivamenteannunciata il 15 dicembre scorso da parte die in linea con le strategie del Gruppo. Questa operazione, infatti, rappresenta una significativa attività in unall’interno della strategia di espansione geografica dell’azienda all’estero e, in particolare, in Europa.Partendo dagli analisti italiani,ha confermato la raccomandazioneper il titolo Enel e il. Secondo la banca d’affari indipendente, grazie all’operazione in Germania si prevede per l’azienda elettrica una crescita nel settore delle rinnovabili in un mercato che è il più grande e uno dei più interessanti d’Europa. Il tutto grazie ale al, che prevede meccanismi di incentivazione per le fonti di energia pulita. Dal punto di vista strategico, secondo Equita, l'operazione rappresenta il primo ingresso di Enel in "unanel medio periodo, e appare coerente con il cogliere opportunità spot nel mercato delle rinnovabili in Europa".L'operazione, con undi euro, infatti,ordinario del gruppo attraverso una tariffa regolata da un sistema di feed-in premium che garantisce un livello minimo di remunerazione qualora i prezzi di mercato scendano al di sotto della soglia.Secondol’attività in Germania èdell'ultimo business plan al 2027, che includono l'intenzione di aumentare il focus sull'eolico e la possibilità di cogliere le opportunità nel segmento delle rinnovabili brownfield.Dello stesso avviso anche, che conferma la raccomandazionee porta il. Anche per gli analisti del gruppo Banco BPM l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici nel Paese tedesco è "coerente con la strategia del gruppo di investire in asset rinnovabili in Paesi caratterizzati da stabilità regolatoria e macroeconomica".Pureha recentemente "scommesso" sul gruppo guidato da Flavio Cattaneo, prima ancora dell’operazione Enel in Germania. Intesa, infatti, conferma la raccomandazionee porta il. Secondo la banca italiana il prossimo Capital Markets Day di Enel, previsto per febbraio, è destinato a supportare la traiettoria didel titolo azionario e a riportare l'attenzione sul potenziale di crescita. L’analista prevede inoltre une una strategia più chiaramente definita sull’intelligenza artificiale. "Riteniamo che Enel si trovi in ??una posizione favorevole per guidare la crescita e la remunerazione in modo sostenibile e visibile nei prossimi anni", è il commento finale di Intesa San Paolo.Dall’estero sono dello stesso avviso due importanti broker.segnala che il mercato tedesco èdi espansione geografica del Gruppo, poiché è "il più grande e uno dei più interessanti in Europa, grazie al suo potenziale di crescita e al suo favorevole contesto normativo".Dalla Spagna commenta l’operazione anche, secondo cui, pur se di piccole dimensioni rispetto alle dimensioni di Enel, l’acquisizione teutonica è pienamentedel Gruppo comunicata al mercato, ovvero sfruttare la sua "potenza di fuoco" per cavalcare le opportunità brownfield nel settore delle energie rinnovabili.