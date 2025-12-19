Milano 17:35
Pininfarina, finanziamento di 14 milioni di euro da parte della controllante

Finanza
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha approvato un'operazione avente ad oggetto la concessione di un finanziamento da parte della società PF Holdings B.V., azionista di controllo della società con il 78,82% del capitale sociale, per un importo complessivo pari a 14 milioni di euro.

Il finanziamento presenta i seguenti termini: durata pari a 12 mesi dalla data di erogazione con opzione di rinnovo, con possibilità di restituzione anticipata, anche parziale, senza applicazione di penali; tasso di interesse Euribor a 12 mesi più cento punti base; interessi con pagamento differito alla fine di ogni periodo; non sono previste garanzie da parte di Pininfarina a tutela dell'eventuale credito vantato nei suoi confronti dalla controllante.
