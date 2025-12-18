Milano 16:27
44.331 +0,52%
Nasdaq 16:27
25.078 +1,75%
Dow Jones 16:27
48.216 +0,69%
Londra 16:27
9.808 +0,35%
Francoforte 16:27
24.121 +0,67%

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 12 dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 12 dicembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 12 dicembre su base settimanale (WoW) 224K unità, in calo rispetto al precedente 237K unità (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```