Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:00
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,93%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.647,61 punti

Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,93% e termina gli scambi a 24.647,61 punti.
