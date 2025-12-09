Milano 15:48
Economia
L'UE autorizza l'acquisizione di Novares Group da parte di Deva Capital
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Novares Group, società francese, da parte di Deva Capital, una controllata di Banco Santander, entrambe con sede in Spagna. L'operazione riguarda principalmente la progettazione e la produzione di componenti e sistemi per l'industria automobilistica.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
