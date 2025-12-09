L'UE autorizza l'acquisizione di Novares Group da parte di Deva Capital

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Novares Group
, società francese, da parte di Deva Capital, una controllata di Banco Santander
, entrambe con sede in Spagna. L'operazione riguarda principalmente la progettazione e la produzione di componenti e sistemi per l'industria automobilistica.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.