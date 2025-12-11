Eventi e scadenze dell'11 dicembre 2025

Giovedì 11/12/2025

(Teleborsa) -- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE09:30 -- Aula Magna Carassa e Dadda, Campus Bovisa, Milano - Decimo Convegno sul Fintech e Insurtech, organizzato d Osservatori Digital Innovation del PoliMI. Interverranno, tra gli altri, Marco Giorgino (Responsabile scientifico dell'Osservatorio), Laura Grassi (Direttrice dell'Osservatorio), Nicola Fontana (Head of Innovation Banca Mediolanum) e Giacomo Campora (AD e DG Allianz)09:30 -- Venezia, Auditorium Santa Margherita Università Ca' Foscari - All'evento per la divulgazione dei dati, presso l'Università Ca' Foscari, oltre al Presidente, Gabriele Fava, parteciperanno, tra gli altri, Giacomo Pasini, Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari, Filippo Pagano (INPS, Direttore regionale Veneto) e Gianfranco SANTORO (INPS, Direttore centrale Studi e Ricerche)10:00 -- Il mercato del lavoro - III Trimestre 202510:00 -- Palazzo Rospigliosi Pallavicini, Roma - Assemblea Nazionale di Coldiretti dal titolo "Questa non è l’Europa che vogliamo". Assieme al segretario generale e al presidente di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo e Ettore Prandini, ci saranno anche i Ministri Foti e Lollobrigida (collegato da Bruxelles). L'evento vedrà la presenza di esponenti delle Istituzioni e del mondo economico e accademico10:30 -- Montecitorio - Incontro bilaterale tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e Ruslan Stefanchuk, Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina11:00 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - Presentazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS. Durante l'appuntamento interverranno Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. Sarà presente il ministro Matteo Salvini11:00 -- Hotel Nazionale, Sala Cristallo, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 176ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interventi, tra gli altri, di Alessia Miotto (Vice Presidente Federmeccanica), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) e Massimo Longhi (Direttore Centro Studi Federmeccanica)11:00 -- Sede di UNEM, Roma - L'UNEM (Unione Energie per la Mobilità) terrà la sua tradizionale conferenza stampa per la presentazione del "Preconsuntivo 2025: Energie e Mobilità. Dati, scenari e prospettive". Intervengono, tra gli altri, Gianni Murano (Presidente UNEM), Stephen Anderson (Ministro Consigliere per gli Affari Economici, Ambasciata USA in Italia) e Alessandro Fontana (Direttore Centro Studi )Confindustria11:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Set. 202512:15 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo15:00 -- Aula Magna Mario Arcelli, Campus Luiss, Roma - Tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell'Università Luiss Guido Carli. L'evento inizierà con la Relazione del Rettore dell'Università, Paolo Boccardelli, seguiranno, l'intervento del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, la Relazione del Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso e le Conclusioni del Presidente, Università Luiss Guido Carli, Giorgio Fossa- Asta Medio-Lungo- CDA: Bilancio- Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - seconda convocazione