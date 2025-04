Conclave al via il 7 maggio: inizia la scelta del nuovo Papa

(Teleborsa) - Il. La decisione è stata presa durante la quinta congregazione generale dei cardinali. In programma, la mattina la messa "Pro eligendo Pontifice" e nel pomeriggio l’ingresso nella Cappella Sistina e l’inizio delle votazioni.Intanto,. Le congregazioni generali proseguiranno nei prossimi giorni (escluse il primo maggio e domenica 4), insieme alle messe dei 'novendiali', per mettere a punto gli aspetti procedurali e discutere il futuro della Chiesa e il profilo del prossimo Pontefice. La scelta richiederà una maggioranza qualificata di due terzi; se si arrivasse alla 33ª o 34ª votazione, si procederà con un ballottaggio tra i due candidati più votati, mantenendo la soglia dei due terzi.Con il cardinale decano Re e il vice Sandri fuori per limiti di età,Re guiderà invece la messa iniziale. Parolin ha avuto un ruolo chiave anche nei recenti incontri con Trump e Zelensky in Vaticano. Oltre 130 cardinali elettori sono già a Roma, conLe discussioni hanno toccato temi cruciali come evangelizzazione, abusi, dialogo interreligioso e sfide della modernità.La lieve posticipazione del Conclave è dovuta a questioni logistiche e alla necessità di ascoltare tutti i cardinali. Per gli alloggi, oltre a Santa Marta, si valuterà l’uso della vicina Santa Marta Vecchia. Infine,: "Non è tempo di tattiche o potere, ma di entrare nel sogno di Dio, come ci ha insegnato Papa Francesco".