UniCredit Investment Institute presenta “The Compass 2026”

(Teleborsa) - L’Investment Institute di UniCredit
annuncia la pubblicazione di The Compass 2026,
il suo outlook annuale che offre una prospettiva europea sulle tendenze macroeconomiche globali e sui mercati finanziari. Questa seconda edizione traccia una roadmap per orientarsi in un contesto caratterizzato da incertezze persistenti, cambiamenti strutturali e nuove opportunità emergenti.
"In un mondo in cui tensioni geopolitiche e trasformazione tecnologica convivono,
agilità e diversificazione non sono più opzioni: sono essenziali. Con The Compass 2026 vogliamo fornire agli investitori un quadro chiaro per affrontare l’incertezza e individuare opportunità in linea con i trend strutturali di lungo periodo", ha dichiarato Manuela D’Onofrio, Head of Group Investment Strategy di UniCredit e Chair di The Investment Institute.
"Il mercato ha dimostrato resilienza nonostante i significativi cambiamenti nell’economia globale e si avvia al 2026 con un mix di opportunità e prudenza. Restiamo costruttivi sull’azionario, pur in presenza di valutazioni significative per i titoli statunitensi, sostenute dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale
. Il trend di crescita degli utili e un rapporto sostenibile tra flussi di cassa e investimenti delle big tech saranno i fattori chiave da monitorare nel 2026. Le società tecnologiche asiatiche offrono un’opportunità di diversificazione a costi più contenuti, in quello che prevediamo sarà il proseguimento della storia dell’IA. L’aumento dei deficit in UE e USA eserciterà pressioni sulla parte lunga delle rispettive curve dei rendimenti" ha detto Fabio Petti, Head of Cross Assets Investment Strategies di UniCredit e Co-Chair di The Investment Institute.
"Se il 2025 ha vissuto il terremoto del secondo mandato di Trump, il 2026 sarà l’anno delle scosse di assestamento
. L’economia globale tornerà a tremare, seppur con un’intensità molto più contenuta rispetto a quanto visto quest’anno" ha aggiunto Edoardo Campanella, Chief Editor di The Investment Institute.2026: un anno di aggiustamento geoeconomico, non di rivoluzione
Il 2026 si apre con un cauto ottimismo
, ma con volatilità residua, mentre l’economia globale si adatta alle scosse di assestamento del secondo mandato di Trump. Le tregue tariffarie hanno attenuato i tumulti dello scorso anno senza risolvere le profonde frizioni commerciali, lasciando i mercati a muoversi in uno scenario frammentato, tra blocchi contrapposti e competizione serrata USA-Cina su tecnologia e risorse. L’approccio incrementale di Washington cela rischi persistenti di interferenze politiche, mentre l’Europa oscilla tra la dipendenza dalla sicurezza americana e i legami economici con Pechino. Lo status di rifugio sicuro del dollaro è sotto esame, l’AI domina la narrativa e gli investitori devono prepararsi a turbolenze
– meno gravi rispetto al 2025, ma lontane dalla calma.Analisi macroeconomica per area geografica
La crescita globale del PIL è stimata al 3,1%, sostenuta da strategie adattive del settore privato nonostante le frizioni commerciali radicate.
• Stati Uniti
: economia solida, crescita prevista al 2,1%, trainata da stimoli fiscali e investimenti in AI. Inflazione sopra target al 2,9%, Fed attesa a due tagli dei tassi entro fine anno, fino al 3,50%.
• Eurozona
: resiliente, PIL in aumento dell’1,0%, grazie a stimoli fiscali e investimenti NGEU. Germania avvia la sua "bazooka fiscale", Francia alle prese con incertezze politiche, Italia beneficia dei fondi UE. Inflazione vicina all’1,8%, BCE ferma al 2,00%.
• Europa Centro-Orientale (CEE)
: crescita accelerata tra 2,0% e 3,3%, spinta da domanda esterna, investimenti e fondi UE. Consumi restano motore principale, sostenuti da mercati del lavoro tesi. Romania e Slovacchia in ritardo per consolidamento fiscale. Inflazione entro target salvo in Ungheria e Romania; spazio per tagli dei tassi in Polonia, Romania e Serbia. Rischi fiscali legati alla politica in Ungheria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca.
• Cina
: crescita rallenta al 4,1%, frenata da criticità strutturali nel real estate e domanda interna debole. Attese ulteriori misure espansive della PBoC.
• Giappone:
crescita modesta (0,8%) con graduale stretta BoJ.
• Regno Unito:
crescita debole (1,0%) per stretta fiscale e bassa produttività.Previsioni di mercato: cauto ottimismo tra rischi geopolitici
I mercati globali entrano nel 2026 tra opportunità e complessità.
I cambiamenti strutturali – dazi, geopolitica frammentata, catene di fornitura ridisegnate – sono ormai fattori permanenti. Le azioni mantengono potenziale di rialzo, guidate dai titoli USA grazie ai guadagni di produttività legati all’AI e agli investimenti fiscali. In Europa, la spinta arriva da difesa e infrastrutture, ma domanda debole e lentezza nell’adozione tecnologica frenano il ritmo.
Il reddito fisso affronta ostacoli per l’elevata emissione sovrana e l’allentamento monetario graduale, mantenendo i rendimenti alti. Sul fronte valutario, atteso un calo moderato del dollaro; materie prime sottotono, con petrolio sotto pressione e oro sostenuto dai driver di lungo periodo.
• Azioni: potenziale di rialzo, S&P 500 verso 7.600, Euro STOXX 50 a 6.200.
• Obbligazioni: rendimenti elevati, Treasury decennale al 4,30%, Bund al 2,90%.
• Valute: EUR/USD tra 1,15–1,20.
• Materie prime: petrolio a 60–65 USD/barile, oro tra 4.100–4.400 USD/oncia.Tre Top Stories per il 2026
1: Reality check per l’Europa
L’Europa entra nel 2026 con piani ambiziosi su difesa, competitività e riforma migratoria. Progressi attesi graduali, non rivoluzionari. Iniziative nazionali – in primis l’espansione fiscale tedesca – faranno da traino, mentre progetti comuni come SAFE puntano all’integrazione industriale. Resta il vincolo di frammentazione politica e capacità fiscale limitata.
2: La sfida delle materie prime critiche
Minerali strategici come litio, cobalto e terre rare sono essenziali per energia pulita e manifattura avanzata. La scarsità di risorse e la dipendenza dalle importazioni dai Paesi BRICS+ espongono l’Europa a vulnerabilità che possono frenare la transizione green. Il Critical Raw Materials Act fissa obiettivi ambiziosi al 2030, con investimenti per 22,5 miliardi di euro, ma diversificazione e infrastrutture di riciclo richiederanno anni.
3: Rischi e opportunità nel private credit
Il private credit è cresciuto rapidamente nell’ultimo decennio, offrendo diversificazione e rendimenti interessanti rispetto alle obbligazioni high-yield tradizionali. Recenti default negli USA sollevano timori sulla qualità del credito e possibili effetti sul sistema bancario. Il nostro scenario base per il 2026 prevede default idiosincratici senza stress sistemico, ma l’espansione del settore – spesso con emittenti a rating basso e regolazione leggera – impone monitoraggio attento. Opportunità di rendimento, ma selettività e due diligence rigorosa restano cruciali.Cosa succede se...
1: L’AI rallenta
L’AI è stata il motore dominante dei mercati azionari, ma emergono vulnerabilità. Eccesso di capacità e leva crescente nelle infrastrutture AI potrebbero innescare correzioni se la monetizzazione sarà più lenta del previsto. Benefici di lungo termine probabili, ma fase di aggiustamento volatile.
2: L’Europa sotto i riflettori
L’Europa potrebbe affermarsi come alternativa credibile ai mercati USA se espansione fiscale, integrazione più profonda e istituzioni rafforzate prenderanno slancio. Un mercato dei Bund più liquido, investimenti in difesa e digitale e un euro più solido potrebbero ridefinire il ruolo strategico dell’Europa nell’asset allocation globale.Allocazione degli investimenti
La strategia per il 2026 punta su resilienza e selettività, con enfasi su diversificazione e gestione prudente del rischio in un contesto di complessità politica e incertezza geopolitica.
• Overweight
: azioni e debito dei mercati emergenti, sostenuti da valutazioni interessanti e trend strutturali.
• Neutrale
: azioni globali e obbligazioni dei mercati sviluppati, penalizzati da valutazioni elevate e pressioni fiscali.
• Bias verso qualità
: preferenza per emittenti con bilanci solidi, flussi di cassa resilienti e governance robusta.