UniCredit Investment Institute presenta “The Compass 2026”

(Teleborsa) - L’annuncia lail suo outlook annuale che offre una prospettiva europea sulle tendenze macroeconomiche globali e sui mercati finanziari. Questa seconda edizione traccia una roadmap per orientarsi in un contesto caratterizzato da incertezze persistenti, cambiamenti strutturali e nuove opportunità emergenti."In un mondo in cuiagilità e diversificazione non sono più opzioni: sono essenziali. Con The Compass 2026 vogliamo fornire agli investitori un quadro chiaro per affrontare l’incertezza e individuare opportunità in linea con i trend strutturali di lungo periodo", ha dichiarato"Il mercato ha dimostrato resilienza nonostante i significativi cambiamenti nell’economia globale e si avvia al 2026 con un mix di opportunità e prudenza.. Il trend di crescita degli utili e un rapporto sostenibile tra flussi di cassa e investimenti delle big tech saranno i fattori chiave da monitorare nel 2026. Le società tecnologiche asiatiche offrono un’opportunità di diversificazione a costi più contenuti, in quello che prevediamo sarà il proseguimento della storia dell’IA. L’aumento dei deficit in UE e USA eserciterà pressioni sulla parte lunga delle rispettive curve dei rendimenti" ha detto"Se il 2025 ha vissuto il terremoto del secondo mandato di Trump,. L’economia globale tornerà a tremare, seppur con un’intensità molto più contenuta rispetto a quanto visto quest’anno" ha aggiuntoIl 2026 si apre con, ma con volatilità residua, mentre l’economia globale si adatta alle scosse di assestamento del secondo mandato di Trump. Le tregue tariffarie hanno attenuato i tumulti dello scorso anno senza risolvere le profonde frizioni commerciali, lasciando i mercati a muoversi in uno scenario frammentato, tra blocchi contrapposti e competizione serrata USA-Cina su tecnologia e risorse. L’approccio incrementale di Washington cela rischi persistenti di interferenze politiche, mentre l’Europa oscilla tra la dipendenza dalla sicurezza americana e i legami economici con Pechino.– meno gravi rispetto al 2025, ma lontane dalla calma.La crescita globale del PIL è stimata al 3,1%, sostenuta da strategie adattive del settore privato nonostante le frizioni commerciali radicate.: economia solida, crescita prevista al 2,1%, trainata da stimoli fiscali e investimenti in AI. Inflazione sopra target al 2,9%, Fed attesa a due tagli dei tassi entro fine anno, fino al 3,50%.: resiliente, PIL in aumento dell’1,0%, grazie a stimoli fiscali e investimenti NGEU. Germania avvia la sua "bazooka fiscale", Francia alle prese con incertezze politiche, Italia beneficia dei fondi UE. Inflazione vicina all’1,8%, BCE ferma al 2,00%.: crescita accelerata tra 2,0% e 3,3%, spinta da domanda esterna, investimenti e fondi UE. Consumi restano motore principale, sostenuti da mercati del lavoro tesi. Romania e Slovacchia in ritardo per consolidamento fiscale. Inflazione entro target salvo in Ungheria e Romania; spazio per tagli dei tassi in Polonia, Romania e Serbia. Rischi fiscali legati alla politica in Ungheria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca.: crescita rallenta al 4,1%, frenata da criticità strutturali nel real estate e domanda interna debole. Attese ulteriori misure espansive della PBoC.crescita modesta (0,8%) con graduale stretta BoJ.crescita debole (1,0%) per stretta fiscale e bassa produttività.I mercati globali entrano nel 2026 traI cambiamenti strutturali – dazi, geopolitica frammentata, catene di fornitura ridisegnate – sono ormai fattori permanenti. Le azioni mantengono potenziale di rialzo, guidate dai titoli USA grazie ai guadagni di produttività legati all’AI e agli investimenti fiscali. In Europa,Il reddito fisso affronta ostacoli per l’elevata emissione sovrana e l’allentamento monetario graduale, mantenendo i rendimenti alti. Sul fronte valutario, atteso un calo moderato del dollaro; materie prime sottotono, con petrolio sotto pressione e oro sostenuto dai driver di lungo periodo.• Azioni: potenziale di rialzo, S&P 500 verso 7.600, Euro STOXX 50 a 6.200.• Obbligazioni: rendimenti elevati, Treasury decennale al 4,30%, Bund al 2,90%.• Valute: EUR/USD tra 1,15–1,20.• Materie prime: petrolio a 60–65 USD/barile, oro tra 4.100–4.400 USD/oncia.1:L’Europa entra nel 2026 con piani ambiziosi su difesa, competitività e riforma migratoria. Progressi attesi graduali, non rivoluzionari. Iniziative nazionali – in primis l’espansione fiscale tedesca – faranno da traino, mentre progetti comuni come SAFE puntano all’integrazione industriale. Resta il vincolo di frammentazione politica e capacità fiscale limitata.2:Minerali strategici come litio, cobalto e terre rare sono essenziali per energia pulita e manifattura avanzata. La scarsità di risorse e la dipendenza dalle importazioni dai Paesi BRICS+ espongono l’Europa a vulnerabilità che possono frenare la transizione green. Il Critical Raw Materials Act fissa obiettivi ambiziosi al 2030, con investimenti per 22,5 miliardi di euro, ma diversificazione e infrastrutture di riciclo richiederanno anni.3:Il private credit è cresciuto rapidamente nell’ultimo decennio, offrendo diversificazione e rendimenti interessanti rispetto alle obbligazioni high-yield tradizionali. Recenti default negli USA sollevano timori sulla qualità del credito e possibili effetti sul sistema bancario. Il nostro scenario base per il 2026 prevede default idiosincratici senza stress sistemico, ma l’espansione del settore – spesso con emittenti a rating basso e regolazione leggera – impone monitoraggio attento. Opportunità di rendimento, ma selettività e due diligence rigorosa restano cruciali.1:L’AI è stata il motore dominante dei mercati azionari, ma emergono vulnerabilità. Eccesso di capacità e leva crescente nelle infrastrutture AI potrebbero innescare correzioni se la monetizzazione sarà più lenta del previsto. Benefici di lungo termine probabili, ma fase di aggiustamento volatile.2:L’Europa potrebbe affermarsi come alternativa credibile ai mercati USA se espansione fiscale, integrazione più profonda e istituzioni rafforzate prenderanno slancio. Un mercato dei Bund più liquido, investimenti in difesa e digitale e un euro più solido potrebbero ridefinire il ruolo strategico dell’Europa nell’asset allocation globale.La strategia per il 2026 punta su resilienza e selettività, con enfasi su diversificazione e gestione prudente del rischio in un contesto di complessità politica e incertezza geopolitica.: azioni e debito dei mercati emergenti, sostenuti da valutazioni interessanti e trend strutturali.: azioni globali e obbligazioni dei mercati sviluppati, penalizzati da valutazioni elevate e pressioni fiscali.: preferenza per emittenti con bilanci solidi, flussi di cassa resilienti e governance robusta.