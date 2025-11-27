Lottomatica strappa in Borsa con speculazioni su interesse per asset in Italia di Evoke

Lottomatica

(Teleborsa) -il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, pur in assenza di nuove notizia, con gli analisti che riflettono sul, che secondo indiscrezioni riprese da Sky News potrebbe essere oggetto di cessione da parte del grupporicorda chee controlla una quota di mercato del 9% circa nel iGaming e 1% nel iSports, quindi un 6% di quota di mercato nel Online. È un puro operatore Online in Italia. In base a questi pochi numeri, il broker calcola che generi un GGR di circa 300 milioni di euro e si possono ipotizzare ricavi in area 150-170 milioni di euro. Non è nota la marginalità dell'asset ma viene ipotizzato un 30%, per cui si avrebbe un asset che genera circa 45-50 milioni di euro di EBITDA."Pensiamo che, se in vendita,: Lottomatica,ed- si legge in una nota - Il livello di sinergie attivabile è un elemento interessante per tutti e 3 i player, anche se immaginiamo inferiori (in proporzione alle vendite) rispetto a quanto era stato realizzato nel caso di Snaitech o SKS (87,5 milioni di euro pari al 40% della base costi di SKS) che sono operatori omnichannel".Equita fa anche notare che i messaggi anche recenti del management di Lottomatica confermano che. "L'opzione Evoke ci sembra quindi sicuramente un deal che sarà valutato e potenzialmente interessante (non solo per Lottomatica ma anche per gli altri due player) - viene sottolineato - Per Lottomatica (e quindi per gli altri player) non pensiamo che possano esserci ostacoli antitrust, visto il 6% di market share Online (che si somma al 30-31% del gruppo)".Intanto, ledopo che la società ha ritirato i suoi obiettivi a medio termine e ha avvertito di un impatto negativo sulla redditività e di migliaia di tagli di posti di lavoro a causa degli. Ieri, il Ministro delle Finanze Rachel Reeves ha aumentato le tasse sul gioco online dal 21% al 40% e sulle scommesse sportive dal 15% al ??25%. "Inizieremo immediatamente ad attuare i nostri piani di mitigazione, che comportano una significativa riduzione degli investimenti nel Regno Unito e, purtroppo, la probabile necessità di tagliare migliaia di posti di lavoro in tutto il paese", ha dichiarato il CEO Per Widerstrom.è il, attestandosi a 22,36 euro, con un aumento del 4,10%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,73 e successiva a 23,73. Supporto a 21,73.