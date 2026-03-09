Piazza Affari: andamento negativo per OVS

(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia
, che tratta con una perdita del 3,37%.
La tendenza ad una settimana di OVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,419 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,517. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,365.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)