Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: andamento negativo per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per OVS
(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta con una perdita del 3,37%.

La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,419 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,517. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,365.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```