WIIT, azioni proprie al 12,50% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 30.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 26,0073 euro per azione, per un controvalore pari a 779.219,30 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.504.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 33.261.197,91 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.501.829 azioni proprie, pari a circa il 12,50% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, buona la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che si attesta a 26,9 euro, con un aumento del 2,67%.




