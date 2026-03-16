Fine Foods acquista azioni proprie e raggiunge l'8,1% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 61.509 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 11,1410 euro per un controvalore pari a 685.273,10 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 13 marzo il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.071.611 azioni proprie, pari all'8,1049% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, in discesa Fine Foods, che si attesta a 8,68 euro, con un calo del 4,62%.
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