Tamburi, aggiornamento su azioni proprie
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 52.607 azioni ordinarie (pari allo 0,029% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,5612 euro, per un controvalore di 450.376,78 euro.
Al 13 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.531.490 azioni proprie, pari all'11,678% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, chiusura in rosso per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che termina la seduta segnando un calo del 3,26%.
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