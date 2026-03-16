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Tamburi, aggiornamento su azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, aggiornamento su azioni proprie
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 52.607 azioni ordinarie (pari allo 0,029% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,5612 euro, per un controvalore di 450.376,78 euro.

Al 13 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.531.490 azioni proprie, pari all'11,678% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, chiusura in rosso per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che termina la seduta segnando un calo del 3,26%.

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