Neodecortech acquista azioni proprie e sale al 3,2% del capitale sociale

(Teleborsa) - Neodecortech ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 16 e il 20 marzo 2026, ha acquistato 6.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,5879 euro per azione, per un controvalore pari a 21.527,62 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 20 marzo, il produttore di carte decorative detiene 455.000 azioni proprie pari al 3,200% del capitale sociale.



A Milano, discesa moderata per Neodecortech , che chiude la giornata del 20 marzo con una variazione percentuale negativa dell'1,12% rispetto alla seduta precedente.

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