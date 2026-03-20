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Neodecortech acquista azioni proprie e sale al 3,2% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Neodecortech acquista azioni proprie e sale al 3,2% del capitale sociale
(Teleborsa) - Neodecortech ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 16 e il 20 marzo 2026, ha acquistato 6.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,5879 euro per azione, per un controvalore pari a 21.527,62 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 20 marzo, il produttore di carte decorative detiene 455.000 azioni proprie pari al 3,200% del capitale sociale.

A Milano, discesa moderata per Neodecortech, che chiude la giornata del 20 marzo con una variazione percentuale negativa dell'1,12% rispetto alla seduta precedente.
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