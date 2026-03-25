Azimut, rinnovata partnership con Ferrari per fondo evergreen di auto storiche

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha annunciato il rinnovo della partnership strategica tra Azimut Automobile Heritage Enhancement (AHE), primo e unico fondo d'investimento evergreen di auto storiche a livello globale, e Ferrari . Nell'ambito dell'accordo è previsto che Ferrari fornisca al fondo pieno supporto con proprie competenze specialistiche, oltre a detenere nel fondo una quota anche attraverso i proventi dalla partnership.



La sinergia scaturita tra le due realtà trova una sintesi nel portafoglio di AHE, che ad oggi è l'unico player al mondo a vantare in portafoglio tre test car Ferrari 499P, l'hypercar trionfatrice a Le Mans per tre anni consecutivi. Il possesso di queste vetture iconiche all'interno del fondo trasforma e valorizza l'attuale eccellenza sportiva in un asset storico e finanziario di inestimabile valore futuro. Dalla sua costituzione a maggio 2023, AHE ha saputo costruire un portafoglio di rilievo composto da 59 vetture, di cui 15 già collocate sul mercato, di altissimo valore e pregio con alcuni esemplari unici al mondo.



Fondo d'investimento all'avanguardia, AHE sa coniugare l'interesse di investitori e collezionisti, arrivando attualmente a gestire masse per oltre 280 milioni di euro con un rendimento superiore al 23% dalla sua costituzione.



"Il rinnovo della partnership con Ferrari conferma la solidità di un progetto che, in pochi anni, ha saputo affermarsi come un unicum nel panorama degli investimenti alternativi - ha commentato Giorgio Medda, CEO di Azimut - Con AHE abbiamo dimostrato che un'asset class non tradizionale può essere gestita con rigore finanziario, disciplina nella selezione e una governance strutturata, offrendo agli investitori un'esposizione concreta a beni di eccellenza. La collaborazione con Ferrari rafforza ulteriormente la credibilità industriale e il profilo internazionale dell'iniziativa, esprimendo una visione condivisa orientata a valorizzare il patrimonio automobilistico con un approccio professionale e di lungo periodo".



"Il rinnovo della partnership con Azimut Automobile Heritage Enhancement rappresenta la naturale evoluzione di una collaborazione che, fin dal suo avvio, si è distinta per visione condivisa e attenzione all'eccellenza", ha detto Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.

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