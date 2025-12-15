Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Indice Tankan Giappone (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice Tankan Giappone (QoQ) nel quarto trimestre
Giappone, Indice Tankan nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) 15 punti, in aumento rispetto al precedente 14 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```