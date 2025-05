Conclave al via domani: attesa prima fumata nera (salvo sorprese)

(Teleborsa) - Con la storica formula in latino "uori tutti domaniSarà il Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, a decretare la chiusura a chiave, 'cum clave', della Cappella Sistina. Da quel momento iovvero tutti i porporati con meno di ottanta anni, saranno isolati dal resto del mondo fino alla fumata bianca sul nome del nuovo Papa.con la messa, nella basilica di San Pietro, 'Pro Eligendo Romano Pontifice', per l'elezione del Romano Pontefice, che sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Una celebrazione in cui il decano pregherà con queste parole: "Tutta la Chiesa, unita a noi nella preghiera, invoca costantemente la grazia dello Spirito Santo, perché sia eletto da noi un degno Pastore di tutto il gregge di Cristo".L'ingresso nella Cappella dipinta da Michelangelo avverrà nel pomeriggio.Sempre domani è attesa anche la prima fumata, che, salvo sorprese,