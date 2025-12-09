Neodecortech, TP ICAP Midcap alza target price con Lamitex che rafforza product mix

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 5,10 euro
per azione (da 4,80 euro) il target price
sul titolo Neodecortech
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, confermando il giudizio
a "Buy
" visto l'upside potenziale del 55%. La revisione è arrivata dopo che Neodecortech ha completato
l'acquisizione di Lamitex, azienda specializzata in laminati decorativi, per un corrispettivo totale di 8,4 milioni di euro.
Gli analisti scrivono che l'integrazione di Lamitex migliora nettamente il profilo di crescita del gruppo
: il fatturato del 2025 è ora previsto a 176,4 milioni di euro (rispetto ai 175,4 milioni di euro precedenti), poi a 194,4 milioni di euro e 201,1 milioni di euro per il 2026 e il 2027 (rispetto ai 181,6 milioni di euro e 188,3 milioni di euro precedenti). Lo stesso vale per l'EBITDA, che sale a 18,3 milioni di euro, 20,7 milioni di euro e 21,6 milioni di euro nel periodo (rispetto ai 18,1 milioni di euro, 18,9 milioni di euro e 19,8 milioni di euro precedenti).
"L'effetto di crescita è immediato, trainato da un'attività a margine più elevato e da un mix di prodotti più ricco
. Questo scenario rimane prudente, non tenendo ancora conto dell'ulteriore crescita organica di Lamitex o delle sinergie di cross-selling, che potrebbero ulteriormente rafforzare lo slancio a medio termine", si legge nella ricerca.
"In un mercato che rimane stagnante, l'acquisizione di Lamitex si distingue come un forte segnale di preparazione strategica e consolidamento
- affermano gli analisti - Il gruppo prevede la ripresa e si posiziona per sfruttare appieno il suo potenziale, rafforzando la propria esposizione ai segmenti premium. Gli effetti positivi sono immediati, ma il vero impatto di questa operazione si vedrà quando il settore tornerà a crescere".