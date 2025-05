In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,95%) e si attesta su 40.829 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,77%, terminando la seduta a 5.607 punti. Negativo il(-0,88%); come pure, variazioni negative per l'(-0,83%).Il focus degli investitori è concentrato sui risultati societari mentre guardano alla riunione della Federal Reserve, che termina oggi con attese di tassi fermi, dopo che il governatore della banca centrale, Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi. A tal proposito, il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato tariffe del 100% nel settore farmaceutico rinnovando i timori di un'escalation della guerra commerciale.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,76%),(-0,85%) e(-0,85%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,4%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,59%.scende del 3,43%.Calo deciso per, che segna un -2,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.Tra i(+10,29%),(+2,89%),(+2,22%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,25%.In perdita, che scende del 10,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,47 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 7,44%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,5 Mln barili; preced. -2,7 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 241K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,3%; preced. 2,2%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 1,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).