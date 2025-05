Prevalgono le vendite a New York. Focus su trimestrali e dazi

Marriott

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutavano una serie di risultati societari in attesa della riunione della Federal Reserve, mentre le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Uniti Donald Trump sui dazi nel settore farmaceutico hanno rinnovato i timori di escalation della guerra commercialeLa. Gli analisti si attendono che la banca centrale mantenga invariati i tassi di interesse, dopo che il presidente Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi, nonostante le pressioni del presidente Trump e del segretario al Tesoro Scott Bessent per un taglio del costo del denaro. L'attenzione si concentrerà sui commenti di Powell per ottenere informazioni sul futuro andamento dei tassi.Sul fronte macroeconomico, il è salito più delle attese a 140,5 miliardi di dollari nel mese di marzo.Tra chi ha pubblicato iha abbassato le previsioni di ricavi per l'intero 2025. Ieri sera,ha tagliato le sue previsioni per l'intero anno, mentreha alzato le sue previsioni di vendita annuali. Gli investitori attendono i risultati didopo la chiusura.Guardando aiil listino USA scambia con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.631 punti. Poco sotto la parità il(-0,57%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,39%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,59%) e(+0,75%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,73%) e(-0,52%).Tra i(+1,09%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,14%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,84%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,44%.Tra i(+11,35%),(+2,38%),(+1,74%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,34%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,14%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,25%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,79%.