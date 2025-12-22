EuroGroup Laminations, approvato il piano di sostenibilità al 2030

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha, in linea con le migliori pratiche di settore e con i principali benchmark industriali. Il Piano rappresenta una tappa strategica nel percorso di evoluzione del Gruppo, traducendo la visione di sostenibilità in obiettivi misurabili e iniziative concrete lungo le dimensioni Ambiente, Sociale e di Governance, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)."Con l'approvazione del Piano di Sostenibilità 2026-2030 compiamo un importante passo ulteriore nell'integrazione dei principi ESG nella strategia industriale del Gruppo - ha commentato l'- Per EGLA, la sostenibilità è un fattore strutturale di crescita di lungo periodo e di competitività, oltre che un elemento chiave nella creazione di valore per tutti gli stakeholder. Il Piano rafforza il nostro posizionamento in un settore strategico come l'e-mobility e la transizione energetica, accompagnando lo sviluppo del Gruppo con una visione di lungo periodo".Sul fronte ambientale, per quanto riguarda le attività operative (Scope 1 e Scope 2), EGLA si pone traguardi ambiziosi entro il 2030, tra cui: il raggiungimento deldel Gruppo; la riduzione del 70% dei consumi di combustibili per il riscaldamento degli edifici, attraverso l'adozione di soluzioni alternative come le pompe di calorela sostituzione del 60% del parco auto aziendale con veicoli a basse emissioni; l'estensione della tecnologia LED all'80% dei sistemi di illuminazione negli stabilimenti; l'ottenimento della certificazione ISO 50001 per il 50% delle società del Gruppo, ponderata sui consumi energetici.Sul fronte sociale, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un pilastro fondamentale del Piano (SDG 3 e SDG 8). Tra gli obiettivi principali: larispetto al valore di riferimento del 2024, con l'obiettivo di raggiungere zero incidenti entro il 2027; l'organizzazione di almeno un evento annuale dedicato ai temi legali e della sicurezza, come la settimana della sicurezza.Infine, in tema di governance, in linea con gli SDG 8 e 12, EGLA intende rafforza il monitoraggio dei rischi nella catena di fornitura, impegnandosi aentro il 2027, promuovendo relazioni trasparenti e responsabili. Il Gruppo definisce inoltre una Social Investment Policy (SDG 1 e SDG 10), con il sostegno a due iniziative annue a impatto sociale positivo entro il 2027.Il Consiglio di Amministrazione ha nominato ad interim, l'attuale CFO del Gruppo EGLA,della società, che si avvarrà del supporto di una società esterna specializzata, CDR Communication.