EuroGroup Laminations, approvato il piano di sostenibilità al 2030

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di EuroGroup Laminations
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha approvato il Piano di Sostenibilità 2026-2030
, in linea con le migliori pratiche di settore e con i principali benchmark industriali. Il Piano rappresenta una tappa strategica nel percorso di evoluzione del Gruppo, traducendo la visione di sostenibilità in obiettivi misurabili e iniziative concrete lungo le dimensioni Ambiente, Sociale e di Governance, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).
"Con l'approvazione del Piano di Sostenibilità 2026-2030 compiamo un importante passo ulteriore nell'integrazione dei principi ESG nella strategia industriale del Gruppo - ha commentato l'AD Marco Arduini
- Per EGLA, la sostenibilità è un fattore strutturale di crescita di lungo periodo e di competitività, oltre che un elemento chiave nella creazione di valore per tutti gli stakeholder. Il Piano rafforza il nostro posizionamento in un settore strategico come l'e-mobility e la transizione energetica, accompagnando lo sviluppo del Gruppo con una visione di lungo periodo".
Sul fronte ambientale, per quanto riguarda le attività operative (Scope 1 e Scope 2), EGLA si pone traguardi ambiziosi entro il 2030, tra cui: il raggiungimento del 30% di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico
del Gruppo; la riduzione del 70% dei consumi di combustibili per il riscaldamento degli edifici, attraverso l'adozione di soluzioni alternative come le pompe di calore
la sostituzione del 60% del parco auto aziendale con veicoli a basse emissioni; l'estensione della tecnologia LED all'80% dei sistemi di illuminazione negli stabilimenti; l'ottenimento della certificazione ISO 50001 per il 50% delle società del Gruppo, ponderata sui consumi energetici.
Sul fronte sociale, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un pilastro fondamentale del Piano (SDG 3 e SDG 8). Tra gli obiettivi principali: la riduzione annua del 30% del numero di infortuni
rispetto al valore di riferimento del 2024, con l'obiettivo di raggiungere zero incidenti entro il 2027; l'organizzazione di almeno un evento annuale dedicato ai temi legali e della sicurezza, come la settimana della sicurezza.
Infine, in tema di governance, in linea con gli SDG 8 e 12, EGLA intende rafforza il monitoraggio dei rischi nella catena di fornitura, impegnandosi a valutare il 70% dei fornitori strategici sulla base di criteri ESG
entro il 2027, promuovendo relazioni trasparenti e responsabili. Il Gruppo definisce inoltre una Social Investment Policy (SDG 1 e SDG 10), con il sostegno a due iniziative annue a impatto sociale positivo entro il 2027.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato ad interim Matteo Perna
, l'attuale CFO del Gruppo EGLA, Investor Relator
della società, che si avvarrà del supporto di una società esterna specializzata, CDR Communication.