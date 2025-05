Tesmec, 1° trimestre in crescita. Caterina Caccia Dominioni e Carlo Caccia Dominioni AD

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso ilconpari a 61,4 milioni di euro, in crescita del 9,9% rispetto ai 55,8 milioni di euro al 31 marzo 2024 pro-forma, trainati principalmente dall'aumento dei volumi dei settori Energy e Rail.L'è pari a 9,5 milioni di euro, in miglioramento del 3,9% rispetto ai 9,1 milioni di euro al 31 marzo 2024 pro-forma, condel 15,5%, rispetto al 16,4% al 31 marzo 2024 pro-forma, per l'effetto congiunto di un diverso mix di vendita e di una minore incidenza dei costi operativi, grazie alle iniziative di efficientamento gestionale in corso.Ilsi compone di un utile delle attività continuative per circa 0,1 milioni di euro, in linea con l'utile di circa 0,1 milioni di euro al 31 marzo 2024 pro-forma, e di una perdita di circa 1,5 milioni di euro dalle attività discontinuate, a seguito del dell'accordo di JV con il socio francese, operazione in corso di finalizzazione entro l'esercizio, determinando un Risultato Netto negativo totale di circa 1,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 1,1 milioni di euro registrata al 31 marzo 2024.L'è pari a 152,6 milioni di euro includendo la componente IFRS16 (rispetto ai 147,0 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e ai 167,1 milioni del 31 marzo 2024). Ilè pari a 358,8 milioni di euro, rispetto ai 350,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024.Pur nell'attuale scenario di incertezza sia a livello geopolitico sia a livello macroeconomico, per l'Tesmec si attendee un minor indebitamento finanziario netto rispetto al 2024, grazie alle aspettative di un positivo andamento dei mercati di riferimento, alla flessibilità gestionale del Gruppo, dotato di stabilimenti produttivi sia in Europa sia in Nord America, al contributo delle azioni di efficientamento in corso e alle iniziative di progressiva riduzione del circolanteIl CdA, considerata la conferma di Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 30 aprile, hacon pieni poteri disgiunti.La nomina di Caterina Caccia Dominioni e Carlo Caccia Dominioni, che già ricoprono posizioni di vertice nella Società, garantisce la piena prosecuzione della visione, della strategia e degli obiettivi aziendali, e avvia una fase di ulteriore evoluzione e crescita, al contempo preservando i valori che ne hanno decretato il successo.del Gruppo, vanta una solida esperienza nella governance di Tesmec. Consigliere di Amministrazione dal 2009, ha gradualmente esteso il suo ambito di intervento e le sue responsabilità, affiancando il Presidente in iniziative strategiche e operazioni straordinarie, sia in Italia che all'estero.