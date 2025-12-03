Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 22:00
25.607 +0,20%
Dow Jones 22:02
47.883 +0,86%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,86%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 47.882,9 punti

L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 47.882,9 punti.
