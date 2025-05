Eventi e scadenze del 13 maggio 2025

Martedì 13/05/2025

A2A

Altea Green Power

B&C Speakers

Bayer

Buzzi

Carel Industries

De' Longhi

ERG

Esprinet

Ferretti

Fiera Milano

FILA

Franchi Umberto Marmi

Gefran

Geox

Industrie De Nora

Inwit

Italgas

Italian Exhibition Group

Italmobiliare

LU-VE Group

Mare Engineering Group

Poligrafici Printing

RCS

Sabaf

Sony

SYS-DAT

Technoprobe

Tenax International

Trevi

Unidata

Valtecne

WIIT

Zest

(Teleborsa) -- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Arezzo Fiere e Congressi - 44ª edizione della Mostra Internazionale dell'Oreficeria, Argenteria e Gioielleria organizzata da Italian Exhibition Group il supporto di ICE e MAECI. La manifestazione è un punto di riferimento per il mondo della manifattura orafa e argentiera, con oltre 370 espositori e 400 buyer internazionali provenienti da 60 Paesi. L'evento mette in mostra l'eccellenza dell'oreficeria italiana, con un focus su innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità- La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea riunisce i Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e il Presidente del Parlamento europeo. Quest'anno si svolge a Budapest. Sarà presente il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana che il 12 interverrà alla sessione "Più vicini agli elettori: il regionalismo in Europa e la salvaguardia dell'identità culturale europea"- Bruxelles - Riunione informale dei ministri dell'energia- Bruxelles - I ministri si riuniranno per discutere temi chiave, tra cui il riconoscimento nell'istruzione superiore, la regolamentazione dei servizi di media e video, l'impatto della disinformazione sui giovani e l'integrazione dello sport nell'educazione. L'obiettivo principale è adottare raccomandazioni e conclusioni strategiche su questi temi- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Si terrà a Coimbra in Portogallo, il Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "A Call To Action". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici, quest'anno focalizzato sui temi della competitività europea- Turismo internazionale dell'Italia10:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra le squadre finaliste della Coppa Italia di Calcio 2024/2025 Milan - Bologna11:00 -- Direzione generale INPS, Roma - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS presenterà agli interlocutori istituzionali e associativi la Relazione di Verifica sull'attività svolta dall'Istituto relativa all'anno 2024. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava(Presidente INPS), Valeria Vittimberga (DG INPS) e Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS)13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio Italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, svolge l'audizione del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci13:50 -- Binario 1, Stazione di Roma Termini - Arrivo del Trofeo della Coppa Italia Frecciarossa a bordo del treno charter Frecciarossa, insieme alle Leggende del calcio italiano. All'incontro interverranno Gianpiero Strisciuglio(AD Trenitalia) e Luigi De Siervo (AD Lega Serie A).Saranno presenti alcune delle Leggende più amate del calcio italiano: Totti, Vieri, Cannavaro, Ferrara, Toni, Zambrotta, Brocchi, Bonucci, Donadoni, Candela, Panucci e Di Biagio15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- L'Inaugurazione della rigenerazione del Terminal 3 sarà all'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci- Asta Medio-Lungo- Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione dell’Informativa Finanziaria al 31 Marzo 2025 (ore 16.30) - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2025- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea - Assemblea: Bilancio di esercizio 2024, delibera distribuzione utile dell’esercizio 2024, nomina CdA e Collegio Sindacale.- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 31 marzo 2025 non sottoposta a revisione contabile- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 31 marzo 2025 (non sottoposti a revisione contabile)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (prima convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive