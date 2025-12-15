Milano 12:15
44.023 +1,17%
Nasdaq 12-dic
25.197 0,00%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12:15
9.734 +0,88%
Francoforte 12:15
24.305 +0,49%

Sabaf, acquistate azioni proprie per oltre 35 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, acquistate azioni proprie per oltre 35 mila euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra l'8 e il 12 dicembre 2025, ha acquistato complessivamente 2.446 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 14,4125 euro per azione e per un controvalore pari a 35.298,40 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 12 dicembre, un totale di 274.048 azioni proprie, pari al 2,160% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, appiattita la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina con i prezzi allineati a 14,5 euro.


Condividi
```