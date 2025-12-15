Sabaf, acquistate azioni proprie per oltre 35 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra l'8 e il 12 dicembre 2025, ha acquistato
complessivamente 2.446 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 14,4125 euro per azione e per un controvalore
pari a 35.298,40 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 12 dicembre, un totale di 274.048 azioni proprie, pari al 2,160% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, appiattita la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina
con i prezzi allineati a 14,5 euro.