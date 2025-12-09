Sabaf, buyback per 56 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra l'1 e il 5 dicembre 2025, ha acquistato
complessivamente 4.038 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,8763 euro per azione e per un controvalore
pari a 56.012,33 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 5 dicembre, un totale di 271.602 azioni proprie, pari al 2,141% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 14,6 euro.