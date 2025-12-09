Milano 17:20
43.594 +0,37%
Nasdaq 17:20
25.658 +0,12%
Dow Jones 17:20
47.918 +0,37%
Londra 17:20
9.650 +0,05%
Francoforte 17:20
24.160 +0,47%

Sabaf, buyback per 56 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, buyback per 56 mila euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra l'1 e il 5 dicembre 2025, ha acquistato complessivamente 4.038 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,8763 euro per azione e per un controvalore pari a 56.012,33 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 5 dicembre, un totale di 271.602 azioni proprie, pari al 2,141% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 14,6 euro.


Condividi
```