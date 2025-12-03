Milano 9:51
43.622 +0,62%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 9:51
9.701 -0,01%
23.793 +0,35%

Borse europee toniche. A Milano svetta Stellantis

Commento, Finanza, Spread
Borse europee toniche. A Milano svetta Stellantis
(Teleborsa) - Esordio positivo per i mercati europee e per Piazza Affari, che si allineano all'andamento positivo di Wall Street e dell'Asia, mentre si attende il meeting della Fed la prossima settimana. Nel frattempo, gli occhi sono puntati suoi dati macro in uscita in questi giorni: oggi è in agenda il report di ADP sugli occupati del settore privato.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,164.Stabile anche l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.205,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,94 dollari per barile.

Si riduce ancora lo spread, che si assesta a 78 punti base, con un lieve calo di 1 punto base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si porta al 3,45%.

Nello scenario borsistico europeo guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,31%, senza slanci Londra, che scambia la parità, così come Parigi che non evidenzia significative variazioni.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,48% a 43.562 punti; piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 46.220 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,33%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,45%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Stellantis, che vanta un incremento del 7,31% di riflesso alle indiscrezioni di stampa che parlano di massicce assunzioni in USA.

Effervescente STMicroelectronics, con un progresso del 4,01%, di riflesso al solido andamento dei titoli tech.

Andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto 2% dopo aver annunciato l'avvio di un nuovo hub per la Cybersicurezza in malesia.

Ben comprata Saipem, che segna un forte rialzo dell'1,79%.

La peggiore performance è quella di Moncler, che cede il 2,16%.

Prestazione negativa per Buzzi, che scende dell'1,64%.

Pensosa Italgas, con un calo frazionale dell'1,45%.

Tentenna Enel, con un modesto ribasso dello 0,78%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, doValue (+4,71%), che ha annunciato un nuovo accordo strategico con Banco Santander.

Bene anche Technoprobe (+2,31%), D'Amico (+1,80%) e De' Longhi (+1,35%).

Fra i più forti ribassi si segnala Comer Industries, che continua la seduta con -9,61%.

Ferragamo scende del 2,07%.

Giornata fiacca per Banca Ifis, che segna un calo dello 0,88%.

Piccola perdita per RCS, che scambia con un -0,82%.
Condividi
```