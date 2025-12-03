Borse europee toniche. A Milano svetta Stellantis

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allineano all'andamento positivo di Wall Street e dell'Asia, mentrela prossima settimana. Nel frattempo, gli occhi sono puntati suoin uscita in questi giorni: oggi è in agenda ildel settore privato.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,164.Stabile anche l', che scambia sui valori della vigilia a 4.205,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,94 dollari per barile.Si riduce ancora lo, che si assesta a 78 punti base, con un lieve calo di 1 punto base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si porta al 3,45%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, senza slanci, che scambia la parità, così comeche non evidenzia significative variazioni.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,48% a 43.562 punti; piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 46.220 punti. In frazionale progresso il(+0,33%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,45%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 7,31% di riflesso alle indiscrezioni di stampa che parlano di massicce assunzioni in USA.Effervescente, con un progresso del 4,01%, di riflesso al solido andamento dei titoli tech.Andamento positivo per, che avanza di un discreto 2% dopo aver annunciato l'avvio di un nuovo hub per la Cybersicurezza in malesia.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,79%.La peggiore performance è quella di, che cede il 2,16%.Prestazione negativa per, che scende dell'1,64%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,45%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,71%), che ha annunciato un nuovo accordo strategico conBene anche(+2,31%),(+1,80%) e(+1,35%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -9,61%.scende del 2,07%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.