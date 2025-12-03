Borse europee toniche. A Milano svetta Stellantis

(Teleborsa) - Esordio positivo per i mercati europee e per Piazza Affari
, che si allineano all'andamento positivo di Wall Street e dell'Asia, mentre si attende il meeting della Fed
la prossima settimana. Nel frattempo, gli occhi sono puntati suoi dati macro
in uscita in questi giorni: oggi è in agenda il report di ADP sugli occupati
del settore privato.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,164.Stabile anche l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.205,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,94 dollari per barile.
Si riduce ancora lo spread
, che si assesta a 78 punti base, con un lieve calo di 1 punto base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si porta al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,31%, senza slanci Londra
, che scambia la parità, così come Parigi
che non evidenzia significative variazioni.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,48% a 43.562 punti; piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.220 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,33%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,45%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Stellantis
, che vanta un incremento del 7,31% di riflesso alle indiscrezioni di stampa che parlano di massicce assunzioni in USA.
Effervescente STMicroelectronics
, con un progresso del 4,01%, di riflesso al solido andamento dei titoli tech.
Andamento positivo per Leonardo
, che avanza di un discreto 2% dopo aver annunciato l'avvio di un nuovo hub per la Cybersicurezza in malesia.
Ben comprata Saipem
, che segna un forte rialzo dell'1,79%.
La peggiore performance è quella di Moncler
, che cede il 2,16%.
Prestazione negativa per Buzzi
, che scende dell'1,64%.
Pensosa Italgas
, con un calo frazionale dell'1,45%.
Tentenna Enel
, con un modesto ribasso dello 0,78%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, doValue
(+4,71%), che ha annunciato un nuovo accordo strategico con Banco Santander
.
Bene anche Technoprobe
(+2,31%), D'Amico
(+1,80%) e De' Longhi
(+1,35%).
Fra i più forti ribassi si segnala Comer Industries
, che continua la seduta con -9,61%. Ferragamo
scende del 2,07%.
Giornata fiacca per Banca Ifis
, che segna un calo dello 0,88%.
Piccola perdita per RCS
, che scambia con un -0,82%.