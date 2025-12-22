Sabaf, buyback per oltre 85 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 15 e il 19 dicembre 2025, ha acquistato
complessivamente 6.118 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,9750 euro per azione e per un controvalore
pari a 85.266,15 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 19 dicembre, un totale di 280.166 azioni proprie, pari al 2,208% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il produttore di attrezzature domestiche da cucina
, che si attesta a 13,75 euro.