Milano 11:31
43.032 -0,75%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:31
9.722 +0,01%
Francoforte 11:31
23.603 -0,98%

Sabaf, azioni proprie al 2,1% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, azioni proprie al 2,1% del capitale sociale
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 24 e il 28 novembre 2025, ha acquistato complessivamente 2.587 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,4821 euro per azione e per un controvalore pari a 34.897,46 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 28 novembre, un totale di 267.564 azioni proprie, pari al 2,109% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il produttore di attrezzature domestiche da cucina, che si attesta a 13,8 euro.


Condividi
```