Sabaf, azioni proprie al 2,1% del capitale sociale

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 24 e il 28 novembre 2025, ha acquistato
complessivamente 2.587 azioni
ad un prezzo medio unitario di 13,4821 euro per azione e per un controvalore
pari a 34.897,46 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 28 novembre, un totale di 267.564 azioni proprie, pari al 2,109% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il produttore di attrezzature domestiche da cucina
, che si attesta a 13,8 euro.