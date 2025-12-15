Coppa Alkeemia, torna il torneo inclusivo per ragazzi con disabilità

(Teleborsa) - La, giornata di sport e inclusione che ha coinvolto circa unarelazionale, si è svolta ieri,, presso il. L'iniziativa conferma la vicinanza di Alkeemia, società leader nella chimica del fluoro con sede a Porto Marghera, alle associazioni sportive del territorio che favoriscono un ambiente protetto, stimolante e sano in cui tutti possano avvicinarsi allo sport.L’evento, promosso dal, ha visto scendere in campoprovenienti da diverse realtà del Nord Italia: Formedabili di Spinea, Sport Life di Montebelluna e ASD Verso di Mantova.La manifestazione si è aperta con la; sono poi intervenuti anche, Fondatrice e Presidente dell’Associazione ForMeDAbili, e, CEO & Founder del Green Garden Village che quest’anno ha messo a disposizione la prestigiosa struttura per sostenere quest’iniziativa.Una mattinata all’insegna della partecipazione, dell’entusiasmo e dei valori più autentici dello sport, comeal termine della quale sono avvenute le premiazioni con la consegna simbolica dei riconoscimenti a tutti i partecipanti, veri protagonisti della giornata."Con la terza edizione della Coppa, Alkeemia rinnova e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sociale e l’inclusione nel territorio Veneto, confermando la volontà di affiancare allo sviluppo industriale un’azione concreta a sostegno delle comunità e delle famiglie, in un percorso che attraverso lo sport promuove pari opportunità, integrazione e partecipazione", ha spiegato, Ceo di Alkeemia."Per il Green Garden è un onore poter aprire le porte a questo torneo speciale. Crediamo profondamente che lo sport debba essere un luogo di incontro, crescita e inclusione per tutti. Accogliere questi giovani atleti, con la loro energia e la loro determinazione, ci ricorda il valore autentico del gioco: unirci, superare insieme le sfide e celebrare ogni traguardo", commenta, CEO & Founder del Green Garden Village."Ogni anno Alkeemia dedica una giornata al calcio paralimpico ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, coinvolgendo anche altre squadre paralimpiche: un momento che non è solo sport, ma comunità, festa, incontro. Ed è proprio qui che i ForMeDAbili diventano protagonisti: con il loro entusiasmo, la loro energia e quella rara capacità di trasformare ogni partita in un’emozione vera", afferma, Fondatrice dei ForMeDAbili.