UE taglia stime crescita Eurozona (+0,9%) e Italia (+0,7%) per il 2025

(Teleborsa) -, confermando uno scenario di crescita "modesta" quest'anno e di "accelerazione" nel 2026, nonostante l'accresciuta incertezza politica globale e le tensioni commerciali.Le, pubblicate oggi da Bruxelles, indicanouna, allo stesso ritmo registrato nel 2024., si prevede invece un'accelerazione della crescita. Queste stime indicano una netta revisione a ribasso rispetto alle stime precedenti e sono condizionate in gran parte dall'indebolimento delle prospettive commerciali globali e dalla maggiore incertezza delle politiche commerciali.Nello stesso tempo, si prevede chedal 2,4% del 2024. Nell'UE, l'inflazione dovrebbe seguire una dinamica simile, partendo da un livello leggermente superiore nel 2024, per poi scendere di poco al di sotto del 2% nel 2026.Le previsioni di primaverache ipotizzano per gli USA tariffecommerciali, compresa l'UE, ad eccezione di quelle, e delle esenzioni su alcuni prodotti (farmaceutici e microprocessori). Si ipotizzano nello stesso tempo tariffe più alte fra USA e Cina e comunque superiori a quelle della UE.sia per il 2025 che per il 2026, in calo rispetto al 3,6% previsto nell'autunno 2024. Questa revisione al ribasso riflette in gran parte un indebolimento delle prospettive sia per gli Stati Uniti che per la Cina.. Dopo una contrazione dell'1,8% degli investimenti fissi lordi nel 2024, si profila all'orizzonte una moderata ripresa degli investimenti, ma più contenuta di quanto previsto in autunno,. Si prevede ora che glie accelereranno ulteriormente. Questa accelerazione è trainata dagli investimenti in infrastrutture e R&S, anche grazie al sostegno del Recovery and Resilience Facility (RRF) e del Fondo di Coesione, e da una ripresa nell'edilizia residenziale. Per quanto riguarda i, si prevede che ladi quanto previsto in autunno, raggiungendoLa Commissione ha, indicando per quest'anno una crescita del, cui dovrebbe seguire un. Nelle precedenti previsioni d'autunno, Bruxelles indicava una crescita del PIL all'1,2%nel 2025.quest'anno ed all'1,5% nel 2026. Quanto al, ma si prevede che l'incidenza del, a causa degli effetti dei crediti fiscali del "Superbonus"., l'economia dell'UE ha registrato un, pari allo 0,4%, in gran parte grazie alla robusta domanda interna. Questo slancio positivo è5, con dati preliminari che suggeriscono una crescita delNel 2024, la continuaha portato alladi lavoro nell'economia europea, raggiungendo così un nuovo record. Nonostante la modesta crescita economica, si prevede che l'occupazione aumenterà di altri 2 milioni di posti di lavoro entro la fine dell'orizzonte di previsione e che ila un nuovo minimo storico del. Quanto ai salari, dopo essere aumentata del 5,3% nel 2024, la. I lavoratori continueranno a beneficiare degli aumenti salariali reali e si prevede anche che recupereranno completamente il potere d'acquisto perso negli ultimi anni, causato dall'impennata dell'inflazione.Dopo essere sceso al 3,2% nel 2024, si prevede che ile rimarrà a tale livello nel 2026, mentre ildel PIL nel 2025 e all'84,5% nel 2026 a livello UE, dopo quattro anni di riduzione relativamente rapida e rimarrà a tale livello nel 2026.per le prospettive sono, in quanto un'ulteriore frammentazione del commercio globale potrebbe mitigare la crescita del PIL e riaccendere le pressioni inflazionistiche. Anchelegate al clima sono più frequenti e rimangono una fonte persistente di rischio al ribasso per la crescita., un'ulterioretra UE e Stati Uniti o una più rapida espansione degli scambi commerciali dell'UE con altri paesi, anche attraverso nuovi accordi di libero scambio, potrebbero sostenere la crescita dell'UE. Anchepotrebbe contribuire positivamente evolte a rafforzare la competitività.