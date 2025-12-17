Appuntamenti macroeconomici del 17 dicembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 4,2%)
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso 71,2 Mld ¥; preced. -226,1 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,2 punti; preced. 88,1 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 4,8%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,4 Mln barili; preced. -1,81 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))