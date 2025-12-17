Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 17 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 17 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 4,2%)
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 71,2 Mld ¥; preced. -226,1 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,2 punti; preced. 88,1 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 4,8%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,4 Mln barili; preced. -1,81 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```