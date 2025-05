Renaissance e Aurora acquistano Genetic da CVC. Famiglia Pavese reinveste

(Teleborsa) -hanno firmato unsociale di Genetic da CVC Strategic Opportunities e da Rocco, Francesco e Francesca Pavese. La famiglia Pavese reinvestirà a fianco di Renaissance e Aurora in una partnership 50-50.Fondata nel 2000 da Rocco Pavese e con sede a Fisciano (Salerno, Italia), Genetic è una(Contract Development and Manufacturing Organization) farmaceutica: fornisce servizi di sviluppo e produzione di farmaci per conto di altre aziende, con un posizionamento distintivo nelle molecole generiche complesse e un portafoglio di eccellenza nei settori terapeutici respiratorio e oftalmico. Genetic opera a livello globale, servendo una clientela B2B diversificata - che include grandi aziende farmaceutiche internazionali - ed esporta oltre il 40% della propria produzione in più di 40 Paesi., fondatore e AD di Genetic dal 2000, insieme a, responsabile del Business Development e dell'internazionalizzazione di Genetic, continuerà a guidare la società in questa prossima fase di espansione.La partnership tra Renaissance Partners, Aurora Growth Capital e la famiglia Pavese è finalizzata ad avviare la prossima fase di crescita di Genetic. Il piano strategico prevede l'- inclusa la costruzione di un nuovo impianto all'avanguardia a Fisciano (con un significativo investimento sul territorio in tecnologia e capitale umano per aumentare la forza lavoro) - per sfruttare le favorevoli dinamiche di mercato a supporto sia del portafoglio esistente sia di una pipeline promettente di nuovi prodotti."Questo investimento è pienamente in linea con la nostra strategia di affiancarci a famiglie fondatrici ambiziose e team manageriali di valore per sostenere campioni italiani con solidi fondamentali, risultati finanziari comprovati e un impatto concreto sulla società - hanno commentato- Genetic si distingue per le sue capacità uniche in ambito R&D, il solido know-how industriale e un profondo impatto sociale, sviluppando farmaci generici che curano patologie debilitanti e che compromettono la qualità della vita, contribuendo concretamente al benessere dei pazienti e all'accessibilità delle cure"."Riteniamo che la società sia molto ben posizionata per proseguire il proprio percorso di crescita, grazie al suo solido posizionamento competitivo, al portafoglio di nuovi prodotti in sviluppo e a una serie di iniziative strategiche già individuate - ha detto- Crediamo inoltre che Genetic disponga del giusto management team per gestire la prossima fase della Società, e siamo pronti a dare il nostro contributo, in qualità di nuovi azionisti, per raggiungere gli obiettivi del piano industriale di Genetic".