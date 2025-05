Italia ha triplicato produzione energia da fonti rinnovabili dal 2005

(Teleborsa) - Negli ultimi quindici anni èin Italia, grazie all'accelerazione registrata negli ultimi anni, anche se il nostro Paese resta indietro rispetto alle altre maggiori economie europee. E' quanto emerge dal Rapporto Istat presentato oggi a Montecitorio.Dal rapporto emerge che,’Italia ha triplicato la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili raggiungendo circa, contro quasi 380 in, oltre 160 ine 150 in; in questi ultimi due Paesi, tuttavia, il nucleare – considerato energia pulita – concorre rispettivamente per altri 55 e 380 TWh.(trainata soprattutto dal fotovoltaico). Nel 2024 questa ha rappresentatocontro circa il 16,1% nel 1990 e circa il 40% nel 2014.A confronto con il 2014, sono, mentre si sono ridotte quelle delle altre fonti., nonostante un calo della quota di quasi 10 punti percentuali, continua a rappresentaredella produzione delle rinnovabili, seguito dal fotovoltaico e dall’eolico.Parallelamente, si sonodel 23,1 per cento il Consumo di energia delle unità residenti, di oltre il 32 per cento le Emissioni climalteranti (cosiddetti gas a effetto serra) e di circa il 40 per cento il Consumo materiale interno.Permangono tuttavia, associati anche alla. L’Italia è tra i Paesi europei maggiormente colpiti per perdite economiche dovute ad eventi climatici estremi: nel periodo 1980-2023, si colloca al secondo posto nell’UE27 con circa, dopo la Germania con 180 miliardi e prima della Francia con 130 miliardi.