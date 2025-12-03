Altea, Di Pascale: verso progetti ibridi con fotovoltaico, BESS e idrogeno abbinati

(Teleborsa) - "Sicuramente è stato un anno più basso rispetto al previsto
, lo abbiamo già detto. L'elemento positivo è che comunque abbiamo un EBITDA che cresce e una valorizzazione importante dei nostri progetti che si stanno andando a chiudere. Abbiamo uno dei progetti più grandi che è andato in chiusura quest'anno e quindi sicuramente vedremo sul fine anno un effetto estremamente positivo per quanto riguarda la cassa, quindi la conversione tra magazzino e cassa". Lo ha detto a Teleborsa Giovanni Di Pascale, CEO
di Altea Green Power
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Sul 2026 contiamo di recuperare quanto abbiamo, tra virgolette, lasciato indietro
nel 2025 - ha aggiunto - Confermiamo gli outlook sul 2028, come da piano. Sicuramente lavoriamo per crescere e recuperare in fretta quello che abbiamo lasciato un po' indietro sul 2025.
Il segmento del BESS
(Battery Energy Storage System) "rimane interessante - ha detto Di Pascale - Questo è stato un po' il motivo per cui abbiamo traslato una parte dei possibili ricavi sul 2026. Per noi è un mercato estremamente importante
. La nostra pipeline in questo momento è di circa 2,5 GW, oltre a quella che è già contrattualizzata, quindi è una pipeline disponibile. Sicuramente lo vediamo come un mercato interessante.
"C'è stato un po' di scossone sulla parte della valorizzazione dell'asta MACSE per quanto riguarda le valutazioni degli investitori, ma in questo momento abbiamo già interlocuzioni in corso, sempre da parte di investitori puramente finanziari
, che hanno comunque capito le potenzialità di questo mercato a prescindere dei valori che sono usciti fuori - ha detto il CEO - Quindi direi outlook positivo sul 2026 per questo settore".
"La nostra strategia è una conversione ad IPP
(Independent Power Producer), come abbiamo già annunciato da diversi mesi - ha sottolineato Di Pascale - E l'idea è quella di lavorare su progetti ibridi con fotovoltaico e BESS abbinato
, e questo è un po' l'andamento del mercato, che vedrà sempre di più la combinazione di varie tecnologie che possono essere fotovoltaico, eolico, storage, e io ci vedo anche l'incremento dell'idrogeno all'interno di questo mix tecnologico".