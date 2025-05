Zurich lancia nuova campagna On Air: "Non vogliamo solo proteggerti, ma prenderci cura di te"

(Teleborsa) - È partita in Italia la nuova, intitolata "Non vogliamo solo proteggerti, ma prenderci cura di te", con cui la compagnia ribadiscemolto più di un’assicurazione:, capace di prendersi cura delle persone nei momenti che contano.La campagna, sviluppata dall’agenzia 72andSunny, nasce dalla constatazione che, nella quotidianità, leun guasto in casa, un problema con l’auto, un imprevisto in famiglia. Ilsi sviluppa attorno a, che raccontanoin cui il supporto di Zurich fa la differenza: dall’attesa di un carro attrezzi all’intervento di un elettricista, da una richiesta al call center alla gestione di piccoli incidenti domestici."La campagna 'Non vogliamo solo proteggerti, ma prenderci cura di te2 segna unasempre più orientato a costruire unae creare una connessione emotiva", commenta, Head of Communication, Brand and Advertising di Zurich Italia, aggiungendo "non si tratta solo di superare il concetto di copertura assicurativa, ma anche di, grazie all’empatia delle nostre persone e a servizi pensati per offrire un supporto concreto e tempestivo".La campagna sarà articolata in, iniziata il 25 maggio, prevede 1600 spot e il 45% di prime time, sulle principali emittenti televisive nazionali e sulle piattaforme digitali e sulla TV connessa;con contenuti dedicati e una programmazione continuativa sui canali social Zurich. La seconda fase della campagna è prevista per l’autunno. La pianificazione media è stata curata dall’agenzia media OMD.